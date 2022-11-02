ВЦИОМ: за семь лет доля доверяющих гороскопам россиян сократилась с 31 до 15%

За семь лет доля доверяющих гороскопам сократилась в России в два раза

В 2015 году в правдивость гороскопов верили 31% россиян, сейчас — 15%. Среди тех, кто доверяет гороскопам, больше всех россиян в возрасте 18–24 лет (27%), 21% женщин и 8% мужчин. 21% опрошенных довольны уровнем своего дохода

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Доля россиян, верящих, что гороскопы сбываются, за семь лет сократилась в два раза — с 31% в 2015 году до 15%, следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ).

«Россияне в вопросах предсказания судьбы больше доверяют отдельным людям (28%), чем звездам (15%)», — говорится в сообщении.

Опрос проводился 30 октября по телефону. Участие в нем приняли 1,6 тыс. граждан России в возрасте от 18 лет.

Среди тех, кто доверяет гороскопам, больше других оказалось молодежи в возрасте 18–24 лет (27%), чем людей старшего возраста (13%), причем женщин заметно больше, чем мужчин (21% и 8% соответственно). Еще в гороскопы верят граждане, довольные уровнем своего дохода (21%), сельские жители (20%) и люди из городов-миллионников (19%), а также проживающие в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах (26% и 30%).

Большинство опрошенных (60%) не верят в гороскопы, а доля сомневающихся выросла в 3,5 раза — с 7 до 25%.

Почти треть россиян (29%) ориентируются на астрологические прогнозы при принятии важных решений, а 13% готовы исходя из гороскопа изменить карьерные планы, показал опрос сервиса «Работа.ру» и сервиса «СберАвто», проводившийся в августе. 12% россиян из-за прогноза гороскопа могут отказаться от крупной сделки, например покупки автомобиля, а 11% перенесут собеседование. Также некоторые готовы отменить деловую встречу (3%) или отказаться от работы с человеком определенного знака зодиака (2%).