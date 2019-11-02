Премьер-министр Малайзии пригрозил ЕС покупкой российских самолетов

Мохамад Махатхир предупредил, что из-за отказа европейцев покупать малайзийское пальмовое масло может пострадать компания Airbus

Фото: Wason Wanichakorn / AP

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир в ходе бизнес-форума в Бангкоке заявил, что если ЕС продолжит политику ограничений, то его страна может принять ответные меры и ограничит ввоз продукции из Евросоюза. Видеозапись выступления опубликована на официальной странице премьера в Facebook.

Недовольство главы правительства вызвала попытка Брюсселя бойкотировать закупки пальмового масла из Малайзии под предлогом того, что производство этого продукта ведет к вырубке джунглей и гибели редких животных и растений.

«Если вы урезаете поставки пальмового масла из Малайзии, мы будем урезать импорт из Европы. Не хотите покупать пальмовое масло из Индонезии или Малайзии? Ну, а мы не будем покупать самолеты Airbus. Лучше какие-нибудь российские самолеты купим или что-нибудь в этом роде», — заявил малайзийский премьер, вызвав смех в зале.

«Будем делать как мистер Трамп. Он не самый приятный человек, но иногда можно что-то почерпнуть и у не самых приятных людей», — добавил Махатхир.

По мнению главы малайзийского правительства, с Евросоюзом надо говорить громко, демонстрируя силу, которой обладают страны Юго-Восточной Азии. «Мы должны продемонстрировать, что можем ответить, если нас будут обижать. И они должны это понимать», — заявил Махатхир.

Он также предположил, что политика ограничений связана с изменившимся балансом сил. Раньше, как напомнил премьер, Запад поставлял в Юго-Восточную Азию товары, а взамен получал сырье. Сейчас ситуация такова, что уже Азия обладает передовыми технологиями, а Запад может оказаться в тупике.

Парк основного малайзийского перевозчика — Malaysia Airlines — лишь на треть состоит из европейских Airbus. Большинство лайнеров, закупленных компанией, произведены американской Boeing.