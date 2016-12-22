В США умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Варданян

Варданяну было 62 года. Победителем Олимпийских игр он стал в 1980 году в Москве, являлся многократным рекордсменом и чемпионом мира

Юрий Варданян (Фото: ТАСС)

В США скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, семикратный чемпион мира Юрий Варданян, сообщили армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и по делам молодежи Армении.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Армению, сообщает издание Tert.am.

Юрий Варданян родился в 1956 году, в 1977 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Четырехкратный чемпион Советского Союза, пять раз был чемпионом Европы, семь раз — чемпионом мира. Олимпийским чемпионом стал в 1980 году на Играх, которые проходили в Москве. Более 40 раз был автором мировых рекордов.

В 1985 году сосредоточился на политической деятельности — был переизбран в Верховный совет Армянской ССР. В 1991 году покинул страну и до 2009 года жил в США, где работал тренером.

Вернулся в Армению в 2009 году и стал ​советником Сержа Саргсяна, занимавшего тогда пост президента. В 2013–2014 годах Варданян руководил Министерством спорта и по делам молодежи. С 2014 по 2017 год был чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии.