Уральский чиновник извинился, что на камеру топтал плакат о контрацепции

В ходе визита в одну из женских консультаций Екатеринбурга глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина осудила плакат о контрацепции словами «нам надо беременных». В ответ Ицкович смял и затоптал плакат

Глава службы перинатальных психологов в Свердловской области Марк Ицкович признал, что погорячился, когда снял в женской консультации плакат о контрацепции и растоптал его, передает «РИА Новости».

«Погорячился. Стыдно перед минздравом. <...> Не являюсь в этом вопросе специалистом минздрава и не являюсь его представителем», — сказал он.

Ицкович подчеркнул, что его позиция — личная — «способствовать сохранению жизни зачатых детей».

Ранее член Общественной палаты и глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина в телеграм-канале показала, как этой весной инспектировала женские консультации. Она увидела плакат о методах контрацепции и предложила его убрать. «Приходишь — а тебе предлагают стерилизацию. Зачем ее предлагать? <...> Нам надо женщин беременных», — сказала Москвитина.

После этих слов Москвитина и Ицкович общими усилиями сняли плакат, затем Ицкович скомкал его, положил на пол и растоптал.

Раскаиваясь, Ицкович добавил, что в минздраве его за этот поступок никто не критиковал — «все очень культурные люди».

Марк Ицкович — кандидат психологических наук, заведующий кафедрой коррекционной педагогики и психологии в УрФУ имени Б.Н. Ельцина. Он курирует службу перинатальных психологов в регионе, а также является директором школы-интерната.