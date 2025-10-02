FT узнала об «улице миллиардеров» в индийском Мумбаи
В Мумбаи формируется новая престижная часть города — богатейшие семьи Индии скупают элитную недвижимость на прибрежной улице Worli Sea Face, пишет Financial Times (FT).
Район, преобразованный строительством прибрежной дороги стоимостью $1,5 млрд и другими инфраструктурными проектами, стал главным центром притяжения для сверхбогатых жителей страны.
Среди покупателей — банкир Удай Котак, фармацевтические магнаты Дилип Шангви и Лина Ганди Тевари, а также представители семейного конгломерата Godrej Group. По данным застройщика, четыре самые богатые семьи Индии приобрели не менее семи квартир в башне Naman Xana — одной из ключевых новостроек района. Стоимость отдельных сделок достигала десятков миллионов долларов.
Власти и крупный бизнес параллельно инвестируют в развитие комфортной городской среды — дороги, парки и набережные, делая Worli Sea Face «визитной карточкой» Мумбаи. Раньше в этом прибрежном районе располагались хлопчатобумажные фабрики, которые были основой экономики города, а в последнее время — офисные комплексы.
В 2024 году индийский рынок недвижимости значительно вырос: за первые три квартала 2024 года продажи жилой недвижимости увеличились на 17% в годовом исчислении. Драйвером стал рост спроса на жилье премиум-класса, особенно в Мумбаи, Бангалоре и Пуне. Цены на жилую недвижимость в Бангалоре выросли на 9%, а в Мумбаи, Национальном столичном округе Дели и Пуне — на 4–5%.
По прогнозам аналитического центра Mordor Intelligence, объем рынка недвижимости Индии в 2025 году составит $333 млрд. Ожидается, что он достигнет $986 млрд к 2030 году при среднегодовых темпах роста 24,3%.
Читайте РБК в Telegram.
Илон Маск стал первым в истории человеком с состоянием в $500 млрд
Суд изъял бизнес владельца «Кириешек», Calve и «Бабкиных семечек»
G7 допустила использование всей суммы российских активов для нужд Украины
Politico сообщило о «тупике» на саммите ЕС в Дании
Роскачество: мошенники начали использовать цифровые копии умерших людей
Трампу проведут закрытый брифинг по разведке
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Зампреду партии «Яблоко» предъявили обвинение в распространении фейков
Forbes: «Зимнее яйцо» Фаберже вновь выставили на аукцион Christie’s
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов