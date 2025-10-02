FT узнала об «улице миллиардеров» в индийском Мумбаи

В Мумбаи богатейшие семьи Индии активно скупают элитную недвижимость на улице Worli Sea Face за десятки миллионов долларов. Эта «улица миллиардеров» может стать «визитной карточкой» города, пишет FT

Фото: Gareth Copley / Getty Images

В Мумбаи формируется новая престижная часть города — богатейшие семьи Индии скупают элитную недвижимость на прибрежной улице Worli Sea Face, пишет Financial Times (FT).

Район, преобразованный строительством прибрежной дороги стоимостью $1,5 млрд и другими инфраструктурными проектами, стал главным центром притяжения для сверхбогатых жителей страны.

Среди покупателей — банкир Удай Котак, фармацевтические магнаты Дилип Шангви и Лина Ганди Тевари, а также представители семейного конгломерата Godrej Group. По данным застройщика, четыре самые богатые семьи Индии приобрели не менее семи квартир в башне Naman Xana — одной из ключевых новостроек района. Стоимость отдельных сделок достигала десятков миллионов долларов.

В Индии насчитывается почти 200 миллиардеров, и треть из них живут в Мумбаи. Спрос и цены в элитном сегменте города поддерживает волна локальных IPO, рост числа миллиардеров и ограниченность предложений на рынке премиальной недвижимости, говорится в материале.

Власти и крупный бизнес параллельно инвестируют в развитие комфортной городской среды — дороги, парки и набережные, делая Worli Sea Face «визитной карточкой» Мумбаи. Раньше в этом прибрежном районе располагались хлопчатобумажные фабрики, которые были основой экономики города, а в последнее время — офисные комплексы.

В 2024 году индийский рынок недвижимости значительно вырос: за первые три квартала 2024 года продажи жилой недвижимости увеличились на 17% в годовом исчислении. Драйвером стал рост спроса на жилье премиум-класса, особенно в Мумбаи, Бангалоре и Пуне. Цены на жилую недвижимость в Бангалоре выросли на 9%, а в Мумбаи, Национальном столичном округе Дели и Пуне — на 4–5%.

По прогнозам аналитического центра Mordor Intelligence, объем рынка недвижимости Индии в 2025 году составит $333 млрд. Ожидается, что он достигнет $986 млрд к 2030 году при среднегодовых темпах роста 24,3%.