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В ВОЗ призвали бороться со смартфонами у детей, как с курением

Эксперт ВОЗ призвала к введению запретов, схожих с теми, что вводятся для борьбы с курением, из-за рисков, которые возникают при использовании смартфонов детьми и подростками
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Следует ввести регулирование смартфонов по аналогии с регулированием табачных изделий, чтобы бороться с растущим негативным влиянием социальных сетей и игр на психическое здоровье молодежи, заявила директор отдела политики и систем здравоохранения стран в европейском офисе ВОЗ Наташа Аззопарди-Мускат в разговоре с Politico.

«Возможно, нам нужно подумать о том, где уместно использовать цифровые устройства, и, возможно, пришло время также начать думать о местах, где определенные цифровые устройства не следует использовать», — сказала она, сравнив это с запретом на курение в определенных местах.

По ее мнению, также возможно введение возрастных ограничений и контроля над ценами, которые тоже применяются для борьбы с курением.

По словам Аззопарди-Мускат, детей и подростков необходимо обеспечить правильными знаниями, «чтобы они управляли цифровым миром и не позволяли цифровому миру управлять ими».

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Фото:Shutterstock

В сентябре ВОЗ опубликовала исследование, согласно которому среди подростков растет проблемное и «похожее на зависимость» игровое и социальное поведение в Сети. Опрос проводился среди 280 тыс. детей в возрасте 11–15 лет в Европе, Центральной Азии и Канаде.

Аналитики выяснили, что более чем одна десятая часть опрошенных испытывали трудности с контролем использования социальных сетей и негативные последствия этого. Среди девочек об этом заявили 13%, среди мальчиков — 9%. 12% подростков оказались в зоне риска игровой зависимости, мальчики подвержены этому в два раза чаще девочек.

На ситуацию с влиянием интернета на детей решили обратить внимание и в Еврокомиссии. Ее глава Урсула фон дер Ляйен этим летом пообещала, что будет проведено «первое в истории общеевропейское расследование влияния социальных сетей на благополучие молодых людей».

В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий запрет на использование школьниками мобильных телефонов на уроках, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.

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