Умер обвиняемый в бандитизме экс-глава Миасса Виктор Ардабьевский

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 14:08
Патрушев в Женеве встретился с помощником Трампа по нацбезопасности Политика, 19:51 Британское правительство профинансирует разработку новой модели Lotus Авто, 19:44 Вице-капитан «Спартака» заявил о желании попробовать силы в Европе Спорт, 19:41 Байден сообщил результаты теста на коронавирус Общество, 19:34 Кэтрин Джонсон: женщина-математик, отправившая астронавтов на Луну Совместный проект, 19:31 Минэкологии Башкирии нашло жилье для брошенного в клетке медведя Общество, 19:28 Число умерших с COVID-19 в России превысило 45 тыс. человек Экономика, 19:25 Разрушения и воронки от снарядов. Как выглядит Степанакерт после обстрела Политика, 19:15  Как DeFi совершенствует независимую финансовую систему Крипто, 19:14 Власти Магнитогорска посоветовали делать рентген вместо КТ при пневмонии Общество, 19:09 Как жители Степанакерта переживают обстрелы. Видео Политика, 18:59 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 18:59 Коронавирус у Трампа, обстрелы столицы Карабаха. Главные новости РБК Общество, 18:59 Валерий Газзаев назвал ЦСКА лидером группы в Лиге Европы Спорт, 18:57
Общество ,  
0 

Умер обвиняемый в бандитизме экс-глава Миасса Виктор Ардабьевский

Причиной смерти экс-главы Миасса стало хроническое заболевание. Он был фигурантом дела о преступной группировке «Турбазовские», действовавшей на Урале с 1999 по 2009 год
Виктор Ардабьевский
Виктор Ардабьевский (Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»)

Умер экс-глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский, с 2013 года находившийся в СИЗО по обвинениям в участии в ОПГ и убийствах. Об этом со ссылкой на источник передал Znak.com.

«Умер сегодня в изоляторе, который числится за Московским областным судом. Что стало причиной смерти, пока не знаем. Он ничем не болел», — сообщил Znak.com источник в окружении Ардабьевского.

Информацию об этом позднее подтвердил УФСИН, передает ТАСС. В ведомстве сообщили, что Ардабьевский скончался в московской больнице. «2 октября в одной из московских больниц скончался обвиняемый Ардабьевский В., который раннее содержался в СИЗО-12. В больнице он находился с 18 сентября. Предварительная причина смерти — хронические заболевания», — заявили в УФСИН.

У бывшего чиновника было воспаление поджелудочной железы, пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Виктор Ардабьевский возглавлял администрацию Миасса в Челябинской области с 2005 по 2010 и с 2012 по 2013 год. В октябре 2013 года его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, после чего Ардабьевского вывезли в СИЗО в Москву. Глава города проходил по делу ОПГ «Турбазовские», действовавшей с 1999 по 2009 год. Ардабьевскому были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в преступной группировке). По версии следователей, Ардабьевский заказал убийства гендиректора ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора компании «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Свою вину он так и не признал.

Автор
Георгий Тадтаев
Миасс СИЗО
Материалы по теме
Глава Миасса В.Ардабьевский подозревается в бандитизме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter