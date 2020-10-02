Умер обвиняемый в бандитизме экс-глава Миасса Виктор Ардабьевский

Причиной смерти экс-главы Миасса стало хроническое заболевание. Он был фигурантом дела о преступной группировке «Турбазовские», действовавшей на Урале с 1999 по 2009 год

Виктор Ардабьевский (Фото: Антон Белицкий / «Коммерсантъ»)

Умер экс-глава администрации Миасса Виктор Ардабьевский, с 2013 года находившийся в СИЗО по обвинениям в участии в ОПГ и убийствах. Об этом со ссылкой на источник передал Znak.com.

«Умер сегодня в изоляторе, который числится за Московским областным судом. Что стало причиной смерти, пока не знаем. Он ничем не болел», — сообщил Znak.com источник в окружении Ардабьевского.

Информацию об этом позднее подтвердил УФСИН, передает ТАСС. В ведомстве сообщили, что Ардабьевский скончался в московской больнице. «2 октября в одной из московских больниц скончался обвиняемый Ардабьевский В., который раннее содержался в СИЗО-12. В больнице он находился с 18 сентября. Предварительная причина смерти — хронические заболевания», — заявили в УФСИН.

У бывшего чиновника было воспаление поджелудочной железы, пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Виктор Ардабьевский возглавлял администрацию Миасса в Челябинской области с 2005 по 2010 и с 2012 по 2013 год. В октябре 2013 года его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, после чего Ардабьевского вывезли в СИЗО в Москву. Глава города проходил по делу ОПГ «Турбазовские», действовавшей с 1999 по 2009 год. Ардабьевскому были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 (убийство двух лиц, совершенное организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 2 ст. 209 УК РФ (участие в преступной группировке). По версии следователей, Ардабьевский заказал убийства гендиректора ЗАО «Трек» Андрея Падучина в 2005 году и директора компании «Надежда» Павла Сидорова в 2008 году. Свою вину он так и не признал.