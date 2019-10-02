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Умер написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза» композитор Гия Канчели
Широкой публике он был известен благодаря музыке к фильмам Георгия Данелии. Но к числу работ Канчели относились и большие симфонические произведения
Гия Канчели (Фото: Гиви Киквадзе / ТАСС)

На 85-м году жизни умер грузинский композитор Гия Канчели. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» и грузинский «Первый канал» со ссылкой на членов семьи композитора.

В министерстве образования, науки, культуры и спорта Грузии подтвердили РБК информацию, что композитор Гия Канчели скончался. «Да, в Грузии», — отметили в ведомстве.

Как отмечает «Рустави 2», последнее время Канчели серьезно болел и проходил лечение за границей. Свой последний день рождения 10 августа он встретил в больнице. Большую часть времени он жил в Бельгии.

Гия Канчели родился в 1935 году в Тбилиси. Вначале он поступил на геологический факультет Тбилисского университета, который окончил в 1959 году, и лишь потом перешел в консерваторию, из которой выпустился в 1963-м. До распада Советского Союза работал в Грузии, однако в 1991 году получил стипендию Немецкой академии искусств и переехал в Берлин. Позднее его пригласил в Бельгию Королевский филармонический оркестр Фландрии.

Хотя большинству поклонников Гия Канчели известен благодаря музыке в кино, он также был автором крупных произведений. Среди них семь симфоний, опера «Музыка для живых» и ряд произведений для хора.

Канчели был удостоен звания народного артиста СССР, госпремии Грузии, израильской премии Вольфа и грузинского Ордена Чести.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: композитор, смерть
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