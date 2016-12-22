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ФСБ отвергла поправки в законопроект о шпионской технике
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ФСБ отвергла поправки в законопроект о шпионской технике
Общество, 02:35
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ФСБ отвергла поправки в законопроект о шпионской технике
ФСБ выступила против поправок в законопроект о специальных технических средствах, которые предназначены для негласного получения информации. На необходимости избежать двойного толкования документа настаивали участники рынка
Аппаратура для прослушивания (Фото: Владимир Мащиков / ТАСС)

На поправках в законопроект настаивала Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. Там предлагали уточнить определение шпионской техники, чтобы отделить ее от обычной бытовой электроники, сообщает газета «Коммерсантъ». Однако в ФСБ все предложения на эту тему отклонили. В спецслужбе посчитали, что уточненная трактовка «необоснованно сузит область современных технических средств, в которых реализуется функция негласного получения информации».

Не согласились в ФСБ и с доводами, что нынешний текст законопроекта настолько нечеткий, что существует риск расширения уголовной ответственности на отрасль. В качестве довода сторонников поправок приводился пример с фермером из Курганской области, который пострадал из-за того, что приобрел GPS-треккер для коровы, в котором был встроенный скрытый микрофон. Участники рынка считают, что по такому принципу к шпионской технике могут быть отнесены вполне обычные электронные устройства вроде маршрутизаторов.

Эксперты считают, что понять в этом вопросе можно обе стороны. Так, управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов указывает, что несмотря на возможный рост числа уголовных дел за использование безвредных, но незаконных технических устройств, существует угроза, что наличие четких критериев определения будет способствовать созданию путей обхода установленных запретов.

В свою очередь руководитель практики уголовного и административного права НЮС «Амулекс» Алена Зеленовская считает, что поступившие от участников рынка предложения неконструктивны, а сам по себе текст законопроекта позволит не доводить правоприменительную практику до абсурда.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: ФСБ , шпионаж
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