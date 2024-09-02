В Калининграде загорелась многоэтажка в центре города

Пожар произошел на крыше жилого дома, на место ЧП направили силы МЧС по повышенному рангу. Здание находится в центре города, через реку от Кафедрального собора и Рыбной деревни

Фото: Александр Подгорчук / РБК Калининград Фото: Александр Подгорчук / РБК Калининград Фото: Александр Подгорчук / РБК Калининград Фото: Александр Подгорчук / РБК Калининград Фото: Александр Подгорчук / РБК Калининград Фото: Александр Подгорчук / РБК Калининград Фото: Александр Подгорчук / РБК Калининград Фото: Александр Подгорчук / РБК Калининград Фото: Александр Подгорчук / РБК Калининград

В Калининграде загорелась крыша многоэтажки, расположенной по адресу: улица Эпроновская, 20. Врио губернатора Алексей Беспрозванных опубликовал фото пожара, отметив, что возгорание большое и он следует на место ЧП.

«Происходит загорание на техническом этаже 14-этажного жилого дома на площади 200 кв. м», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. В местном главке МЧС РБК уточнили, что на место пожара направлены силы и средства по повышенному рангу.

Позднее в главке МЧС рассказали РБК, что из здания спасли четырех человек, включая двоих детей. Эвакуированы 20 человек.

Здание находится в центре города у реки Преголя, через реку от него расположены Кафедральный собор, где находится могила Иммануила Канта, и комплекс Рыбная деревня.

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Корреспондент «РБК Калининград» передает, что на месте пожара создан штаб. С 13-го этажа падает обшивка. Издание «Новый Калининград» со ссылкой на очевидцев пишет, что со стороны дома были слышны звуки, предположительно, лопающихся стекол.