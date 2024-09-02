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Рифы и дно: что сняли морские львы закрепленными на их спину камерами

Кадры с камер, закрепленных на спинах морских львов

Ученые из Австралии закрепили на восьми морских львах камеры, которые практически круглосуточно снимали морское дно. В результате морские животные сняли десятки часов видеоматериалов из мест своего постоянного обитания у южного побережья Австралии.

В частности, ученые смогли увидеть, как морские львы переворачивают камни на дне моря, чтобы поймать осьминогов. Или как берут с собой своих детенышей, чтобы научить их охотиться. Ученые рассчитывают, что эти кадры помогут в сохранении популяции морских львов, а также в изучении морей и океанов.

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