Рифы и дно: что сняли морские львы закрепленными на их спину камерами

Ученые из Австралии закрепили на восьми морских львах камеры, которые практически круглосуточно снимали морское дно. В результате морские животные сняли десятки часов видеоматериалов из мест своего постоянного обитания у южного побережья Австралии.

В частности, ученые смогли увидеть, как морские львы переворачивают камни на дне моря, чтобы поймать осьминогов. Или как берут с собой своих детенышей, чтобы научить их охотиться. Ученые рассчитывают, что эти кадры помогут в сохранении популяции морских львов, а также в изучении морей и океанов.