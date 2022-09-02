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Экс-замглавы Новокузнецка получил 12 лет за убийство «Мисс Кузбасс-2010»

Мужа «Мисс Кузбасс-2010», который ранее работал в администрации Новокузнецка, признали виновным в убийстве супруги. Он будет отбывать срок в колонии строгого режима
Александр Попов
Александр Попов (Фото: Прокуратура города Москвы)

Щербинский районный суд Москвы приговорил Александра Попова к 12 годам тюрьмы по делу об убийстве его жены Ксении Сапожковой, в 2010 году выигравшей конкурс красоты «Мисс Кузбасс», сообщает столичная прокуратура.

Попова признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, уточняет ведомство.

Попов был арестован в конце января. Как сообщили в Следственном комитете, мужчина обратился в полицию и заявил, что в августе 2021 года его жена уехала на отдых за границу, договорившись поддерживать с ним связь через соцсети. Однако позже следователи выяснили, что Сапожкова не пересекала границу России. Попов признался, что убил ее, «и дал подробные изобличающие показания», заявили в СК.

Подозреваемый в убийстве мисс Кузбасс-2010 показал, где спрятал ее тело
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Мужчина скрывал убийство жены на протяжении полугода. Как передавал Telegram-канал «112», со слов Попова, летом 2021 года Сапожкова уехала в Дубай, но в какой-то момент перестала выходить на связь. Все это время в соцсетях женщины появлялись посты, которые, как утверждал «112», публиковал ее муж.

4 февраля в лесу в Новой Москве нашли тело Сапожковой. Вскоре Следственный комитет показал кадры с места проведения следственных действий, на которых Попов показал, где спрятал его.

По данным «Комсомольской правды», Попов в 2009–2015 годах работал в администрации Новокузнецка. В 2012 году он был назначен на должность заместителя главы города — руководителя администрации Центрального района города, писали «Аргументы и факты». На момент задержания, как передавал «112», Попов был замглавы одного из отделов Московского метрополитена.

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Кемеровская область Новокузнецк конкурс красоты убийство приговор
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