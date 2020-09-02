Минкультуры получило конфискованный меч тамплиеров

Изъятый на границе антиквариат в ведомстве обещают передать в один из государственных музеев

Министерство культуры сообщило о приеме на временное хранение ритуального меча ордена тамплиеров, который был конфискован правоохранительными органами.

В сообщении ведомства, поступившем в РБК, указывается, что ранее меч, изготовление которого датировано до 1923 года, находился в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Северной Осетии. В дальнейшем он будет передан в один из государственных музеев на постоянное хранение и экспонирование.

Руководитель управления Министерства культуры по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам Денис Проценко отметил, что передача меча ордена тамплиеров является результатом постоянной работы по пресечению незаконного вывоза культурных ценностей с территории России.

В 2018 году сообщалось, что меч ордена тамплиеров, ориентировочно изготовленный до 1923 года, был конфискован у жительницы Дагестана, которая пыталась незаконно ввезти его на территорию России из Грузии. Антикварную вещь у нее обнаружили при досмотре на пункте пропуска «Верхний Ларс».

Саму контрабандистку суд Владикавказа признал виновной и приговорил к трем годам условно.

Орден тамплиеров существовал в Средние века, его последователи участвовали в крестовых походах. В целом ряде стран (в том числе и в России) и сейчас есть организации, которые считают себя его последователями, используют его символы и ритуалы.