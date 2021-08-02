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СМИ узнали об аресте прокурора Сызрани за взятку от Дона Фанфурика

Вадима Федорина задержали при получении 3 млн руб. По данным суда, деньги прокурору через посредника передавали руководители завода «Гиппократ». Его основатель — экс-сотрудник ОБЭП Дмитрий Островский, известный как Дон Фанфурик
Вадим Федорин
Вадим Федорин (Фото: epp.genproc.gov.ru)

В Самаре суд арестовал на два месяца прокурора Сызрани Вадима Федорина, которого подозревают в покушении на взяточничество. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, Федорин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), был арестован Самарским районным судом в минувшую субботу. В областном следственном управлении СК отказались прокомментировать изданию эту информацию.

Прокурора Сызрани задержали 30 июля сотрудники регионального УФСБ при попытке получить взятку. Согласно версии следствия, он через посредника пытался получить 3 млн руб. за совершение «заведомо незаконных действий».

Как сообщала «Россия 24», также был арестован адвокат Дмитрий Фомин, которого следствие считает посредником в передаче взятки. Телеканал сообщал, что, по данным суда, деньги Федорину передавали учредитель и директор самарского ООО «Гиппократ», оператора одноименного завода в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области. Предприятие выпускает лекарственные настойки на основе боярышника и других растений.

Прокурора Сызрани задержали по подозрению в получении взятки
Общество
Вадим Федорин

Основателем предприятия является бывший сотрудник ОБЭП Дмитрий Островский, известный как Дон Фанфурик. «До 2009 года 80% компании принадлежало Дмитрию Островскому, еще по 10% — Оксане и Людмиле Островским. Считается, что конечным бенефициаром и сегодня остается Дмитрий Островский», — писал в мае «Коммерсантъ».

По данным «РБК Компании», ООО «Гиппократ» (в прошлом — спиртзавод) было создано в марте 1999-го, зарегистрировано в Самаре.

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Как сообщали Вести.ru, в 2010 году Островский переоформил активы на жену и родственников. Поводом послужили расследования журналиста Эдуарда Петрова. В декабре прошлого года Петров выпустил очередное расследование о производстве контрафактного алкоголя в России, включая аптечную продукцию на основе спирта. В одном из эпизодов сюжета журналист встретился с Островским, который попросил Петрова не упоминать в расследовании о заводе. Затем, как утверждалось в материале, Островский достал планшет и на экране написал сумму, которую был готов заплатить за неупоминание предприятия в сюжете. Узнав, что разговор записывается, предприниматель убежал.

Как пишет «Коммерсантъ», в 2013 году у «Гиппократа» возникли проблемы с налоговой службой Самарской области. Компания по поддельной налоговой декларации попыталась получить из бюджета 91 млн руб. в качестве возмещения НДС. В 2018 году бывшего руководителя «Гиппократа» Антона Гусева приговорили к трем годам условно за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Гусев присутствовал на встрече с Петровым, с которой убежал Островский.

РБК направил запрос в СК и в управление ФСБ по Самарской области.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
При участии
Любовь Порываева
прокурор Сызрань арест взятка
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