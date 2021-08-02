СМИ узнали об аресте прокурора Сызрани за взятку от Дона Фанфурика

Вадима Федорина задержали при получении 3 млн руб. По данным суда, деньги прокурору через посредника передавали руководители завода «Гиппократ». Его основатель — экс-сотрудник ОБЭП Дмитрий Островский, известный как Дон Фанфурик

Вадим Федорин (Фото: epp.genproc.gov.ru)

В Самаре суд арестовал на два месяца прокурора Сызрани Вадима Федорина, которого подозревают в покушении на взяточничество. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их словам, Федорин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки), был арестован Самарским районным судом в минувшую субботу. В областном следственном управлении СК отказались прокомментировать изданию эту информацию.

Прокурора Сызрани задержали 30 июля сотрудники регионального УФСБ при попытке получить взятку. Согласно версии следствия, он через посредника пытался получить 3 млн руб. за совершение «заведомо незаконных действий».

Как сообщала «Россия 24», также был арестован адвокат Дмитрий Фомин, которого следствие считает посредником в передаче взятки. Телеканал сообщал, что, по данным суда, деньги Федорину передавали учредитель и директор самарского ООО «Гиппократ», оператора одноименного завода в поселке Мулловка Мелекесского района Ульяновской области. Предприятие выпускает лекарственные настойки на основе боярышника и других растений.