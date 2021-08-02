Какие регионы объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Карта

С началом новой вспышки заболеваемости коронавирусом регионы стали объявлять вакцинацию обязательной — правда, для отдельных групп граждан. Какие регионы пошли на такой шаг — в инфографике РБК

Москва первой ввела обязательную вакцинацию. Работодатели ряда сфер должны привить не менее 60% сотрудников первой дозой (или однодозной вакциной) до 15 июля, второй дозой — до 15 августа. В тот же день о подобных мерах объявили в Подмосковье.

Списки сфер, которых касается обязательная вакцинация, в этих регионах почти одинаковые. Похожие перечни заявлены и в других субъектах Федерации — например, в Нижегородской и Мурманской областях. Таких регионов больше половины — 43-м субъектом, где ввели обязательную вакцинацию, стала Карачаево-Черкесия.

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Власти Крыма лишь рекомендовали руководителям привить всех сотрудников, которые работают в общепите, экскурсионных бюро, санитарно-курортных организациях, учреждениях, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей, а также в сфере транспорта. Вакцинацию смогут не проходить те, у кого есть медицинские противопоказания.