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Пандемия коронавируса ,  
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Какие регионы объявили обязательную вакцинацию от коронавируса. Карта

С началом новой вспышки заболеваемости коронавирусом регионы стали объявлять вакцинацию обязательной — правда, для отдельных групп граждан. Какие регионы пошли на такой шаг — в инфографике РБК

Москва первой ввела обязательную вакцинацию. Работодатели ряда сфер должны привить не менее 60% сотрудников первой дозой (или однодозной вакциной) до 15 июля, второй дозой — до 15 августа. В тот же день о подобных мерах объявили в Подмосковье.

Списки сфер, которых касается обязательная вакцинация, в этих регионах почти одинаковые. Похожие перечни заявлены и в других субъектах Федерации — например, в Нижегородской и Мурманской областях. Таких регионов больше половины — 43-м субъектом, где ввели обязательную вакцинацию, стала Карачаево-Черкесия.

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Власти Крыма лишь рекомендовали руководителям привить всех сотрудников, которые работают в общепите, экскурсионных бюро, санитарно-курортных организациях, учреждениях, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей, а также в сфере транспорта. Вакцинацию смогут не проходить те, у кого есть медицинские противопоказания.

В Дагестане об обязательной вакцинации граждан некоторых категорий объявили 21 июля. Как в Москве и большинстве других регионов, это требование касается работников сфер общепита, услуг, здравоохранения, транспорта, ЖКХ и др. Кроме того, в Дагестане обязали провакцинировать:

  • тех, кто проживает в организациях социального обслуживания (дома престарелых, интернаты для людей с инвалидностью и т.п.);
  • пограничников;
  • работников рыболовецких и промысловых судов.
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В Санкт-Петербурге с 1 октября доля привитых от коронавируса чиновников, сотрудников сферы услуг, транспорта, госпредприятий должна составлять 80%. К 15 октября такое количество вакцинированных работников должно быть во всех сферах.

В некоторых субъектах Федерации обязательную вакцинацию решили ввести только для госслужащих. Среди регионов, где действует такое требование:

  • Санкт-Петербург (до 15 августа там должны полностью привить 65% госслужащих);
  • Севастополь (те, кто не может сделать прививку, будут работать дистанционно или возьмут временный отпуск);
  • Башкирия (до 25 июня должны вакцинировать 30% госслужащих, до 2 июля — 60%);
  • Оренбургская область (вакцинироваться должны сотрудники областных министерств и администраций муниципалитетов).

Авторы
Гаяна Демурина Гаяна Демурина, Дарья Островская, Анастасия Антипова Анастасия Антипова
коронавирус COVID-19 вакцинация
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