Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 64,36 +0,73 EUR Бирж. 71,34 +0,84 Brent 65,20 +0,06% USD Нал. 65,10 64,02 EUR Нал. 72,14 71,03 USD ЦБ 63,83 +0,42 EUR ЦБ 70,47 -0,26 EUR/USD 1,1087 +0,0009 BTC/USD Бирж. 10 451,00 +51,00 IMOEX 2 729,42 -0,37% RTSI 1 346,40 -1,00% DJIA 26 583,42 -1,05% Nasdaq 8 111,12 -0,79%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
VEON $3,8 (+27,09%) прогноз Bank of America к 01.08.20
General Electric $14 (+36,19%) прогноз Citigroup к 11.03.20
Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 63,83 (+0,42) Quote, 01 авг, 12:28
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 70,47 (-0,26) Quote, 01 авг, 12:28
В ГИБДД назвали возможного виновника ДТП с пятью погибшими на Ставрополье Общество, 09:23 «Сент-Луис» заключил контракт с российским хоккеистом Александровым Спорт, 09:18 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 09:15 Еще одного человека задержали по делу о массовых беспорядках в Москве Политика, 09:11 Бизнес из декрета: 10 вдохновляющих историй Pink, 09:01 Экс-глава «Билайна» оказался создателем «Uber для видео» Технологии и медиа, 09:01 СМИ узнали о лишении Неймара премии в €5 млн Спорт, 08:57 Да как он мог! Бывший сотрудник создал компанию-конкурента Pro, 08:57 В Москва аномально дорожают однокомнатные квартиры: что происходит Недвижимость, 08:47  Как вписать здоровый образ жизни в ваш ритм. Тест РБК и Philips, 08:45 Медведев назвал интересной идею обнуления налогов на Курилах Экономика, 08:41 Шесть взрывов прогремели в Бангкоке Общество, 08:39 Правительство утвердило правила работы единой системы страхования жилья Финансы, 08:30 Минздрав назвал регионы с самым большим числом абортов Общество, 08:27
Общество ,  
0 
Шесть взрывов прогремели в Бангкоке
В столице Таиланда неизвестные заложили семь взрывных устройств, шесть из них сработали. В городе на этой неделе проходит саммит АСЕАН
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В столице Таиланда неизвестные устроили серию взрывов, сообщает The Bangkok Post. Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.

Согласно сообщениям полиции, около 07:00 один взрыв произошел сразу в центре города, другой — на пригородной дороге, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные полиции. Еще два взрыва прогремели у станции наземного метро BTS в районе Чонг Нонси, а один — на улице Чаенг Ваттана, где расположен комплекс правительственных зданий, указывает The Bangkok Post. Полиция частично ограничила выходы из метро в этом районе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя полиции, в общей сложности взорвалось шесть бомб. Седьмую удалось обнаружить до того, как она сработала. Представитель полиции также сообщил, что бомбы в Чонг Нонси взорвались по таймеру.

В общей сложности от взрывов пострадали четыре человека, cообщает Bloomberg со ссылкой на представителя медицинского центра Erawan Medical Center. В медучреждении сообщили, что травмы у всех не очень серьезные. По данным СМИ, это три сотрудницы муниципальных служб, убиравшие на дорогах мусор, и охранник.

Как уточняет «РИА Новости», район Прату Нам расположен в непосредственной близости от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, где на этой неделе проходят министерские встречи стран-членов и партнеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Участие в мероприятии принимают в том числе делегации из России, Китая и США. Ни одна из сработавших в пятницу бомб не представляла угрозу участникам саммита, отмечает Bloomberg.

В четверг, 1 августа, полиция обнаружила два муляжа взрывных устройств рядом с районом, где проходят встречи на высшем уровне. Двух человек арестовали по подозрению в причастности к их установке, отследив их перемещения по камерам видеонаблюдения, сообщает Bangkok Post.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча осудил тех, кто стоит за взрывами. «Это разрушает мир и вредит имиджу страны. Я поручил как можно скорее обеспечить общественную безопасность и позаботиться о тех, кто пострадал», — написал он в Twitter.

Автор: Наталья Демченко
Теги: взрывы, Таиланд
Материалы по теме
В аэропорту Бангкока погиб россиянин после падения с четвертого этажа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter