Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

В столице Таиланда неизвестные заложили семь взрывных устройств, шесть из них сработали. В городе на этой неделе проходит саммит АСЕАН

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В столице Таиланда неизвестные устроили серию взрывов, сообщает The Bangkok Post. Ранним утром в Бангкоке несколько небольших взрывов прогремели друг за другом с небольшими временными интервалами.

Согласно сообщениям полиции, около 07:00 один взрыв произошел сразу в центре города, другой — на пригородной дороге, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные полиции. Еще два взрыва прогремели у станции наземного метро BTS в районе Чонг Нонси, а один — на улице Чаенг Ваттана, где расположен комплекс правительственных зданий, указывает The Bangkok Post. Полиция частично ограничила выходы из метро в этом районе.

Как сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя полиции, в общей сложности взорвалось шесть бомб. Седьмую удалось обнаружить до того, как она сработала. Представитель полиции также сообщил, что бомбы в Чонг Нонси взорвались по таймеру.

В общей сложности от взрывов пострадали четыре человека, cообщает Bloomberg со ссылкой на представителя медицинского центра Erawan Medical Center. В медучреждении сообщили, что травмы у всех не очень серьезные. По данным СМИ, это три сотрудницы муниципальных служб, убиравшие на дорогах мусор, и охранник.

Как уточняет «РИА Новости», район Прату Нам расположен в непосредственной близости от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, где на этой неделе проходят министерские встречи стран-членов и партнеров Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Участие в мероприятии принимают в том числе делегации из России, Китая и США. Ни одна из сработавших в пятницу бомб не представляла угрозу участникам саммита, отмечает Bloomberg.