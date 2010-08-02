Власти Подмосковья открыли счет для помощи пострадавшим от пожаров

Власти Подмосковья начинают сбор пожертвований пострадавшим от лесных пожаров в регионе. Как сообщает Министерство социальной защиты Московской области, для оказания благотворительной помощи в Наро-Фоминском отделении 2572 Сбербанка России (БИК 044525225, к/сч. 301810400000000225) открыт специальный счет.

Денежные средства перечисляются на адрес: Фонд "Содействия", ИНН 5030044815, КПП 503001001, расчетный счет 40703810940270000242. При перечислении денег необходимо указать назначение платежа - "благотворительный взнос пострадавшим от лесных пожаров".

Напомним, общее число погибших из-за лесных пожаров в Поволжье и Центральной России уже достигло 34 человек. Как сообщает МЧС, на 2 августа на территории РФ действуют около 7 тыс. очагов природных пожаров. Общая площадь охваченной огнем территории России составляет более 500 тыс. гектаров.

Москву сегодня вновь окутал плотный смог, вызванный торфяными пожарами в Подмосковье. По данным столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, максимальные концентрации угарного газа и загрязняющих веществ в 3-8 раз превышают обычный для мегаполиса уровень. При этом в столице вновь ожидается аномальная жара: с 3 по 8 августа температура может достигать отметки в плюс 42 градуса.