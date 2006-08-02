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Раскрыта самая крупная ОПГ в Восточной Сибири
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Раскрыта самая крупная ОПГ в Восточной Сибири
Общество, 02 авг 2006, 14:13
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Раскрыта самая крупная ОПГ в Восточной Сибири
Сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России ликвидировали крупнейшую в Восточной Сибири преступную группировку, на счету которой свыше 60 тяжких преступлений. Об этом журналистам сообщил сегодня начальник оперативно-розыскного бюро номер один МВД России Юрий Карасев.

По его словам, члены банды с 1999г. планировали и совершали нападения, убийства, грабежи и изнасилования на территории Восточной Сибири.

На вооружении участников банды находилось современное огнестрельное оружие и боеприпасы. В частности, в ходе спецоперации было изъято 5 автоматов, 7 пистолетов, пистолет-пулемет, 4 обреза, 2 гранатомета иностранного производства, 4 гранаты, а также составляющие элементы взрывных устройств и более 1,5 тыс. патронов различного калибра.

Ю.Карасев отметил, что в настоящее время задержаны 9 участников преступной группировки, лидер этой банды объявлен в международный розыск.

По словам Ю.Карасева, членам преступной группировки предъявлено обвинение в совершении 11 убийств (в том числе 5 по найму), 35 разбойных нападений, 5 грабежей, 8 краж и изнасилования.

В частности, данной группе инкриминируется преступление, совершенное в сентябре 2002г. в Бурятии, где на трассе Иркутск - Чита членами банды, переодетыми в форму сотрудников милиции, был остановлен туристический автобус. Члены преступной группировки расстреляли двух водителей и двух пассажиров, после чего похитили ценности и деньги на сумму более 2 млн руб.

По данным МВД, всего от действий бандитов на данный момент пострадавшими числятся 78 человек, 35 организаций. От рук преступников погибли 14 человек. По совокупности деяний участникам данной группы предъявлены обвинения по ст.209 Уголовного кодекса РФ (бандитизм).

Напомним, в мае этого года тогдашний генпрокурор России Владимир Устинов заявлял, что организованная преступность в России приобрела характер национальной угрозы. По его словам, в настоящее время группировки и мелкие банды образца 1991 года трансформировались в "строго вертикальные системы". Они действуют практически в каждом субъекте Федерации, отметил В.Устинов. По его словам, необходимо прекратить вести борьбу с организованной преступностью "исключительно на бумаге".

Сейчас, по данным МВД, в России насчитывается более 400 крупных организованных преступных формирований, общая численность которых превышает 10 тыс. человек. Как отмечают в руководстве министерства, данные формирования имеют обширные международные связи и оказывают влияние на экономическую и политическую жизнь страны.

Теги: МВД , Министерство , ОПГ , Сибирь , восточная сибирь
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