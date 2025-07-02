«Я вас очень люблю»: Герзмава обняла Набиуллину и спела ей про улыбку
Народная артистка России, певица Хибла Герзмава приняла участие в концерте в рамках культурной программы Финансового конгресса Банка России, который 2-4 июля проходит в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
В ходе выступления Герзмава подошла к сидящей в зале главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, обняла ее и сказала: «Я вас очень люблю».
Позже она вернулась на сцену и объявила, что исполнит в честь Набиуллиной песню Smile Чарли Чаплина.
«Что бы ни случилось, как бы нам трудно не было, надо всегда улыбаться», — сказала Герзмава со сцены.
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов