«Я вас очень люблю»: Герзмава обняла Набиуллину и спела ей про улыбку

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Народная артистка России, певица Хибла Герзмава приняла участие в концерте в рамках культурной программы Финансового конгресса Банка России, который 2-4 июля проходит в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.

В ходе выступления Герзмава подошла к сидящей в зале главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, обняла ее и сказала: «Я вас очень люблю».

Позже она вернулась на сцену и объявила, что исполнит в честь Набиуллиной песню Smile Чарли Чаплина.

«Что бы ни случилось, как бы нам трудно не было, надо всегда улыбаться», — сказала Герзмава со сцены.