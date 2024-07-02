Союз потребителей ответил на данные о вреде чая в пакетиках-пирамидках

В Госдуме попросили от Минздрава разъяснений — опасен ли чай в пакетиках-пирамидках. Депутаты сослались на заявления врачей после исследований. В Союзе потребителей заявили, что такой чай безопасен для здоровья

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Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) признал безопасным чай в пакетиках-пирамидках, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее обращение НСЗПП в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор.

Поводом для обращения стал призыв вице-спикера Госдумы Бориса Чернышева к министру здравоохранения Михаилу Мурашко ограничить или запретить продажи чая в пакетиках-пирамидках, если подтвердится опасность такого продукта. В своем обращении он в том числе ссылается на выводы преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирурга Александра Умнова.

Последний в интервью «Российской газете», ссылаясь на исследование ученых канадского университета McGilla от 2019 года, заявил о негативных последствиях для здоровья при постоянном употреблении чая в пакетиках-пирамидках. По его словам, при заваривании образуются наночастицы, которые в случае накопления в организме могут привести к воспалению тканей, сравнимого с силикозом легких. Также, отметил Умнов, «ткани с пластиком» спровоцируют в клетках мутации, а те, в свою очередь, — онкопроцесс. Вместе с тем врач отметил, что эти результаты исследований требуют проведения дополнительных опытов и изучения.

По словам Чернышева, к нему обратились десятки россиян после того, как прочитали статью с комментарием Умнова. Как пишут «РИА Новости», вице-спикер Госдумы попросил Мурашко разъяснить, проводились ли исследования, о которых рассказал врач, и оправданны ли его заявления.

Подобные официальные заявления «могут сказаться на финансовом состоянии производителей» и доступности чая в пакетиках-пирамидках на российском рынке, считает глава НСЗПП Павел Шапкин. Он подчеркнул, что этот товар относится к категории «первой необходимости», и негативные последствия на отечественных производителей недопустимы «в условиях санкционного давления». Шапкин назвал «сомнительной» и «не соответствующей реальной практике» методологию исследования канадских ученых.

«В ходе эксперимента ученые намеренно разрезали и рвали пирамидки и погружали их в воду с температурой 95 градусов. Таким образом, структура материала была существенно повреждена, что не могло не привести к выделению микропластика», — приводят «Ведомости» его слова.

Чайная отрасль в России на 100% зависит от импорта (80% — сырье, 20% — готовая продукция). Согласно исследованию BusinesStat, выпуск чая в стране в 2023 году снизился на 6,2% и составил 138 тыс т. Сколько из этого объема пришлось на чай в пакетиках-пирамидках, неизвестно. Результаты исследования маркетинговой компании Nielsen продемонстрировали снижение на 6,2% числа проданных упаковок за 12 месяцев до февраля 2024 года. Доля такого чая в рознице составляет 5% в натуральном и 7% в денежном выражении, уточнили в НСЗПП.