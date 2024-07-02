 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Союз потребителей ответил на данные о вреде чая в пакетиках-пирамидках

Союз потребителей исключил опасность чая в пакетиках-пирамидках
В Госдуме попросили от Минздрава разъяснений — опасен ли чай в пакетиках-пирамидках. Депутаты сослались на заявления врачей после исследований. В Союзе потребителей заявили, что такой чай безопасен для здоровья
Фото: New Africa / Fotodom / Shutterstock
Фото: New Africa / Fotodom / Shutterstock

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) признал безопасным чай в пакетиках-пирамидках, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее обращение НСЗПП в Госдуму, Минздрав и Росздравнадзор.

Поводом для обращения стал призыв вице-спикера Госдумы Бориса Чернышева к министру здравоохранения Михаилу Мурашко ограничить или запретить продажи чая в пакетиках-пирамидках, если подтвердится опасность такого продукта. В своем обращении он в том числе ссылается на выводы преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирурга Александра Умнова.

Последний в интервью «Российской газете», ссылаясь на исследование ученых канадского университета McGilla от 2019 года, заявил о негативных последствиях для здоровья при постоянном употреблении чая в пакетиках-пирамидках. По его словам, при заваривании образуются наночастицы, которые в случае накопления в организме могут привести к воспалению тканей, сравнимого с силикозом легких. Также, отметил Умнов, «ткани с пластиком» спровоцируют в клетках мутации, а те, в свою очередь, — онкопроцесс. Вместе с тем врач отметил, что эти результаты исследований требуют проведения дополнительных опытов и изучения.

По словам Чернышева, к нему обратились десятки россиян после того, как прочитали статью с комментарием Умнова. Как пишут «РИА Новости», вице-спикер Госдумы попросил Мурашко разъяснить, проводились ли исследования, о которых рассказал врач, и оправданны ли его заявления.

Подобные официальные заявления «могут сказаться на финансовом состоянии производителей» и доступности чая в пакетиках-пирамидках на российском рынке, считает глава НСЗПП Павел Шапкин. Он подчеркнул, что этот товар относится к категории «первой необходимости», и негативные последствия на отечественных производителей недопустимы «в условиях санкционного давления». Шапкин назвал «сомнительной» и «не соответствующей реальной практике» методологию исследования канадских ученых.

Россияне предпочитают чай в пакетиках
Общество

«В ходе эксперимента ученые намеренно разрезали и рвали пирамидки и погружали их в воду с температурой 95 градусов. Таким образом, структура материала была существенно повреждена, что не могло не привести к выделению микропластика», — приводят «Ведомости» его слова.

Чайная отрасль в России на 100% зависит от импорта (80% — сырье, 20% — готовая продукция). Согласно исследованию BusinesStat, выпуск чая в стране в 2023 году снизился на 6,2% и составил 138 тыс т. Сколько из этого объема пришлось на чай в пакетиках-пирамидках, неизвестно. Результаты исследования маркетинговой компании Nielsen продемонстрировали снижение на 6,2% числа проданных упаковок за 12 месяцев до февраля 2024 года. Доля такого чая в рознице составляет 5% в натуральном и 7% в денежном выражении, уточнили в НСЗПП.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Национальный союз защиты прав потребителей чай Минздрав
Материалы по теме
Россияне предпочитают чай в пакетиках
Общество
Белоруссия отменила запрет на ввоз из России чая Greenfield и кофе Jardin
Бизнес
Немецкий производитель чая Milford ушел из России
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
Над Брянской областью сбили пятый дрон за день Политика, 11:23
В Екатеринбурге загорелись балконы у многоэтажки Общество, 11:19
В Стерлитамаке человек погиб при взрыве газа в жилом доме Общество, 11:14
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с 17 июня Инвестиции, 11:09
Зачем девелоперам цифровая зрелость Отрасли, 11:08
Южнокорейская LG перезапустила сервис для просмотра телеканалов в России Технологии и медиа, 11:04
Союз потребителей ответил на данные о вреде чая в пакетиках-пирамидках Общество, 11:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Роналду сообщил о печали и радости после матча Евро со Словенией Спорт, 11:00
Штормовое предупреждение объявили на Кубани Общество, 10:55
Суд отклонил жалобу X5 о приостановке прав на российскую «дочку» Инвестиции, 10:52
8 подвохов с банковскими вкладами, из-за которых вы теряете деньги Pro, 10:48
В Московском регионе откроют почти 1 млн кв. м торговых центров за 3 года Недвижимость, 10:48
Роналду объявил о своем последнем Евро Спорт, 10:47
Эффект «длинного хвоста»: как продавать в эпоху изобилия Pro, 10:42