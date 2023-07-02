Главой доктрины Ватикана стал автор книги о целебности поцелуев

Архиепископ 30 лет назад написал книгу о пользе поцелуев «Исцели меня своим ртом», теперь папа римский назначил его главой доктринального отдела — преемника инквизиции

Папа римский Франциск (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Папа римский Франциск назначил главой доктринального отдела Ватикана писателя, архиепископа Виктора Мануэля Фернандеса, сообщило Catholic News Agency.

Это ведомство, дикастерия доктрины веры (DDF), занимается продвижением и охраной учения о вере и морали. Дикастерия контролирует богословскую работу, проверяя ее на соответствие церковному учению, выпускает руководства, разъяснения и исправления. Прежде она была известна как инквизиция и преследовала еретиков, одобряя пытки и казни.

В письме архиепископу Франциск написал, что дикастерия прежде использовала «аморальные методы» и порой поощряла преследование за «богословские ошибки», а не занималась продвижением богословских знаний. Он отметил, что ожидает совершенно другого от нового руководителя ведомства, который должен посвятить больше усилий «охране веры».

Архиепископу Фернандесу 60 лет, он автор порядка 300 книг и статей, в прошлом был ректором Папского католического университета Аргентины, где также был деканом богословского факультета. Будучи 33-летним священником, он в 1995 году написал книгу под названием «Исцели меня своим ртом — искусство поцелуя». Он отметил во введении, что книгу написана не на основе его опыта, а на основе «жизни людей, которые целуются», и что он также хотел сосредоточиться на том, что поэты писали о поцелуях.

«Поцелуй — это встреча двоих в мгновение, в котором нет ничего, кроме них самих, и ничто другое не имеет значения», — говорится в книге архиепископа.

Ватикан, объявляя о назначении Фернандеса, не упомянул эту книгу в неполном списке его произведений.