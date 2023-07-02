Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Встреча с
Игорем Шуваловым

Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 96,02 (+0,91) Инвестиции, 30 июн, 16:27 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 88,38 (+1,35) Инвестиции, 30 июн, 16:27
Глава УПЦ провел службу в киевской лавре после требований покинуть ее Политика, 01:45
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Три человека погибли в ДТП в Саратовской области Общество, 01:14
Главой доктрины Ватикана стал автор книги о целебности поцелуев Общество, 01:10
Минтранс сообщил о сокращении на 5 км пробки у въезда на Крымский мост Общество, 00:45
Жена президента Сирии заявила о желании выучить русский язык Политика, 00:31
Король Нидерландов извинился за роль страны в работорговле Политика, 00:29
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Грузии назвали несправедливыми санкции Украины против Georgian Airways Политика, 00:14
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 00:10
Один человек погиб в результате стрельбы в центре Хорватии Общество, 01 июл, 23:46
Будущий посол Германии назвал стороны «центрального конфликта» XXI века Политика, 01 июл, 23:36
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 01 июл, 23:29
Зеленский счел «позорным» решение регулятора о повышении тарифов на воду Политика, 01 июл, 23:20
Пенсионерка кинула коктейль Молотова перед банком в Нижегородской области Общество, 01 июл, 22:57
Общество ,  
0 

Главой доктрины Ватикана стал автор книги о целебности поцелуев

Папа римский назначил автора книги о пользе поцелуев на пост главы доктрины католицизма
Архиепископ 30 лет назад написал книгу о пользе поцелуев «Исцели меня своим ртом», теперь папа римский назначил его главой доктринального отдела — преемника инквизиции
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Папа римский Франциск назначил главой доктринального отдела Ватикана писателя, архиепископа Виктора Мануэля Фернандеса, сообщило Catholic News Agency.

Это ведомство, дикастерия доктрины веры (DDF), занимается продвижением и охраной учения о вере и морали. Дикастерия контролирует богословскую работу, проверяя ее на соответствие церковному учению, выпускает руководства, разъяснения и исправления. Прежде она была известна как инквизиция и преследовала еретиков, одобряя пытки и казни.

В письме архиепископу Франциск написал, что дикастерия прежде использовала «аморальные методы» и порой поощряла преследование за «богословские ошибки», а не занималась продвижением богословских знаний. Он отметил, что ожидает совершенно другого от нового руководителя ведомства, который должен посвятить больше усилий «охране веры».

Архиепископу Фернандесу 60 лет, он автор порядка 300 книг и статей, в прошлом был ректором Папского католического университета Аргентины, где также был деканом богословского факультета. Будучи 33-летним священником, он в 1995 году написал книгу под названием «Исцели меня своим ртом — искусство поцелуя». Он отметил во введении, что книгу написана не на основе его опыта, а на основе «жизни людей, которые целуются», и что он также хотел сосредоточиться на том, что поэты писали о поцелуях.

«Поцелуй — это встреча двоих в мгновение, в котором нет ничего, кроме них самих, и ничто другое не имеет значения», — говорится в книге архиепископа.

Ватикан, объявляя о назначении Фернандеса, не упомянул эту книгу в неполном списке его произведений.

Читайте на РБК Pro
Как руководитель рушит личный бренд, а вместе с ним и репутацию компании
Иностранные компании передали бизнес менеджменту: что не так в этой схеме
Как создавать идеальные картинки и тексты с помощью нейросетей — 6 правил
Что ждет акции «Совкомфлота» после дивидендного гэпа
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ватикан католическая церковь Франциск доктрина
Материалы по теме
Умер автор граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера
Общество
Видео поцелуя Собчак с Ивлеевой запретили в России за ЛГБТ-пропаганду
Технологии и медиа
Депутат сообщил о деле на ТНТ из-за поцелуя двух мужчин в эфире
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter