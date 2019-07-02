В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов

В метро Москвы перестали работать автоматы по продаже билетов

Пассажиров просят обращаться в кассы либо пополнять проездные билеты через интернет

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В работе автоматов по продаже билетов и пополнению проездных в московском метро возник сбой. Пассажиры в социальных сетях жалуются на невозможность оплатить проезд и публикуют фотографии очередей к кассам.

Московской метрополитен подтвердил возникновение проблемы. «Сейчас автоматы по продаже билетов (АПБ) работают нестабильно. Делаем все для скорейшего восстановления нормальной работы АПБ», — говорится в сообщении на официальной странице метрополитена в сети Twitter.

До ликвидации сбоя пассажирам рекомендуют обращаться в кассы на станциях и пополнять проездные через интернет.

Примерно в 12:20 мск метрополитен объявил о восстановлении работоспособности билетных автоматов.