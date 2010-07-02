Мясо стало источником заражения сибирской язвой 5 человек в Дагестане

В Дагестане госпитализированы 5 человек после употребления мяса, зараженного сибирской язвой. По данным республиканского управления Россельхознадзора, мясо было продано в селении Гимры Унцукульского района, откуда оно попало к родственникам покупателя.

В период с 24 по 28 июня 2010г. с признаками, характерными для сибирской язвы, в две районные больницы были госпитализированы 5 человек. При проведении лабораторных исследований проб мяса подозрение на сибирскую язву было подтверждено.

В результате проведенных мероприятий были выявлены 24 человека, имевшие контакт с животным и мясом, полученным от него. Были изъяты и сожжены остатки зараженного сибирской язвой мяса, а также инвентарь и пищевые продукты, хранившиеся совместно с этим мясом.

На территории зоны распространения заболевания в соответствии с ветеринарными правилами проводится вакцинация животных против сибирской язвы и другие мероприятия, сообщили РБК в пресс-службе Россельхознадзора.