Ростехнадзор: Причина взрыва в Сочи – точно не газ

Региональное управление Ростехнадзора, специалисты которого участвовали в исследовании места происшествия в жилом доме города Сочи как независимые эксперты, не подтверждают версию о взрыве газового баллона.

Как сообщил РБК представитель Северо-Кавказского межрегионального управления Ростехнадзора Роман Соколовский, специалисты сочинского отделения регионального управления Ростехнадзора исследовали газовый баллон, найденный в пострадавшем доме. Повреждений не обнаружено.

Кроме того, сотрудники Ростехнадзора обследовали газопровод, который проходит в 300 м от жилого дома. Объект также оказался цел, отклонений от требований безопасности не выявлено.

Напомним, взрыв в 12-этажном одноподъездном доме в Адлерском районе г.Сочи (микрорайон "Блиново") произошел сегодня, 2 июля, около 05:00 мск. В результате был разрушен лестничный марш до 4 этажа, а также повреждены 4 квартиры на первом этаже и припаркованные у дома автомобили. Из-за того, что спасатели не смогли войти в дом по лестнице, эвакуацию жителей пришлось проводить через окна.

При разборе завалов были обнаружены тела мальчика 1993г. рождения и его бабушки 1941г. рождения, проживавших в одной квартире. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В рамках расследования уголовного дела назначено несколько экспертиз, в том числе медицинская экспертиза тел, взрыво-пожаро-техническая и ряд других.

Что касается версий произошедшего, то после взрыва Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре РФ по Краснодарскому краю сообщало, что на месте происшествия были обнаружены поврежденный газовый баллон и газовая печь. При этом взрыв газа назывался в качестве основной версии произошедшего. Об этом также сообщил губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Он опроверг связь взрыва в Сочи с недавними событиями в Абхазии. "Факты говорят сами за себя", - пояснил он. А.Ткачев сообщил, что через трое суток будет решен вопрос о дальнейшей судьбе дома - будет ли это расселение или все же будет проведен ремонт. Если будет возможен ремонт, А.Ткачев обещал, что он будет проведен в кратчайшие сроки.

Добавим, что правоохранительные органы отрабатывают все версии случившегося, включая теракт. Дом, в котором произошел взрыв, оснащен электроплитами.