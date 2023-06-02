В Самарской области после грозы и ливня с градом образовался смерч

В Самарской области после грозы и ливня образовался смерч. Видео

Video

В Самарской области в результате резкого ухудшения погоды возникло редкое для этих краев природное явление — огромный смерч. Его появлению предшествовали сильная гроза и ливень с градом.

По данным портала «Самара онлайн», смерч зафиксировали в Нефтегорском и Кинельском районах. По словам очевидцев, он прошел в районе села Домашка и двигался по направлению к Самаре.