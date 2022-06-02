В Роскачестве сообщили о подорожании вина в России на 11% с начала года
Вино в России за год подорожало в среднем на 11% — это ниже прогнозируемых ожиданий и темпов инфляции, сообщили «РИА Новости» в Роскачестве.
«Рост цен на винодельческую продукцию в 2022 году оказался ниже темпов инфляции. С апреля 2021 года по апрель 2022 года вина и игристые вина подорожали в среднем на 11%», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что к таким выводам пришли эксперты на основании анализа данных Росстата — так, рост цен на тихие вина с начала текущего года составил порядка 8%, на игристые вина — около 5%. При этом на сегодняшний день средняя бутылка вина объемом 0,75 л в рознице стоит порядка 380 руб., игристого вина — чуть менее 320 руб. Кроме того, согласно данным Росстата, инфляция в России в апреле в годовом выражении составляла 17,83%, а продовольственная (также в апреле в годовом выражении) — 20,48%.
«Это существенно меньше, чем прогнозировали аналитики рынка в марте текущего года на фоне роста курсов валют <…> Основной вклад в повышение цен внесли импортные вина, резко подорожавшие в конце первого квартала, а также рост цен на некоторые виды комплектующих. В то же время ряд российских производителей воздержался от роста цен на свои вина, стремясь сохранить их привлекательность для покупателей и нарастить долю рынка», — приводятся в сообщении слова руководителя «Винного гида России» Олеси Буняевой.
В первые дни начала спецоперации на Украине и последовавшего за этим обвала курса рубля некоторые дистрибьюторы алкогольной продукции были вынуждены на короткий период остановить поставки. Кроме того, о временной приостановке работы на алкогольном рынке России объявили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat).
Ограничения по экспорту на страновом уровне наложили США и Австралия (на всю винодельческую продукцию), а также все члены ЕС (запрет только на поставки вина дороже €300). На уровне объединений от поставок воздержался Союз виноделов Шампани.
После этого, в начале апреля, российские виноделы анонсировали рост цен минимум на 15% из-за возросших затрат на импортные комплектующие, в том числе пробок и бутылок. Заместить импорт отечественное виноделие, по оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, способно за пять лет. Но для этого нужно в перспективе пяти-десяти лет посадить около 100 тыс. га новых виноградников.