Российская модель обвинила экс-главу Apollo Management в изнасиловании

Представитель Леона Блэка назвал обвинения вымыслом. По его словам, девушка состояла с Блэком в отношениях в течение шести лет по обоюдному согласию, а затем начала вымогать у него деньги

Леон Блэк (Фото: Lucy Nicholson / Reuters)

Российская модель Гузель Ганиева подала в суд на бывшего генерального директора инвесткомпании Apollo Global Management Леона Блэка, сообщает Financial Times.

В иске Ганиевой утверждается, что в 2008 году, когда модель переехала в США, Блэк увидел ее на мероприятии в Нью-Йорке и позвал на ужин, пообещав рассказать, «как он мог бы помочь ей в будущем». Вскоре после этого финансист, как утверждает девушка, привел ее в небольшую квартиру, где не было ничего, кроме матраса, и принудил ее к «садистским сексуальным действиям». После этого в течение нескольких лет Ганиева «пережила цикл запугивания, злоупотреблений и унижений со стороны Блэка», говорится в документе.

В апреле этого года, когда Ганиева рассказала об изнасиловании, Блэк назвал ее слова ложью и заявил, что она несколько лет вымогала у него деньги. По его словам, он несколько раз переводил ей «значительные» суммы, опасаясь обнародования информации об их отношениях, «в попытке уберечь мою семью от публичного унижения».

Представитель Блэка заявил РБК, что утверждения Ганиевой о домогательствах и ненадлежащем поведении категорически не соответствуют действительности. «Леон Блэк был в отношениях с Ганиевой по обоюдному согласию в течение шести лет», — сообщил представитель. По его словам, после разрыва отношений Ганиева в течение многих лет вымогала у Блэка деньги.

РБК направил запрос в Apollo Global Management.