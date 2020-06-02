Экс-главу «дочки» ЛУКОЙЛа заочно арестовали по делу о растрате

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Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего руководителя ООО «ЛУКОЙЛ-Резервнефтепродукт» Александра Хомякова, сообщила РБК пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Его обвиняют в растрате в особо крупном размере.

По словам Морозовой, 2 апреля его объявили в международный розыск.

Адвокат Хомякова Галина Токунова заявила ТАСС, что ее подзащитный не признает вину в растрате более 1 млрд руб. По ее словам, следствие не предоставило достаточных доказательств причастности Хомякова к инкриминируемым преступлениям, а также того, что он может скрыться от суда и помешать расследованию.

«Мой подзащитный не уведомлялся о необходимости явки в следственные либо судебные органы: ни почтовых уведомлений, ни курьерских; а для объявления международного розыска и последующего заочного ареста это существенно», — заявила Токунова.

Она также добавила, что решение суда уже обжаловано.