Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Валерий Гергиев (Фото: Stuart C. Wilson / Global Look Press)

Дирижера, худрука Мариинского театра Валерия Гергиева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» и «многолетнюю плодотворную деятельность». Указ опубликован на сайте Кремля.

Гергиев — народный артист России. С 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра. В 2003 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Гергиев также был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра с 2015 по 2022 год, а до этого работал в Лондонском симфоническом оркестре.

В марте 2022 года Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского оркестра. Местные власти потребовали «четко и недвусмысленно дистанцироваться» от российской операции на Украине. По словам мэра Мюнхена Дитера Райтера «этого не произошло». «Единственное, что остается, — это немедленное расставание», — сказал тогда он.