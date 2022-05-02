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Врачи оценили состояние пострадавшего при падении борта под Красноярском

Минздрав: пострадавшего при падении самолета под Красноярском доставили в реанимацию

Пострадавшего при падении легкомоторного самолета Cessna 182 в Красноярском крае доставили в реанимацию. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на краевой Минздрав.

«Накануне его транспортировали бортом санавиации из Манского района в Красноярск, в настоящее время прогнозы делать сложно, он в реанимации», — рассказали в пресс-службе.

Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, уточнили в министерстве.

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Легкомоторный самолет упал 1 мая в 120 км от Красноярска, в районе деревни Голубевка. На борту находились два человека. В результате происшествия один человек погиб, еще одного с травмами доставили в медучреждение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила, что самолет Cessna 182 выполнял частный рейс без диспетчерского сопровождения. После его жесткой посадки транспортная прокуратура организовала проверку.

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