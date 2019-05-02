Рэпер Drake побил рекорд по числу выигранных наград от журнала Billboard

В Лас-Вегасе прошла очередная церемония вручения музыкальных наград журнала Billboard. Главным героем вечера стал канадский рэпер Drake, который был признан лучшим исполнителем года

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Drake был главным действующим лицом на вручении музыкальных наград от журнала Billboard, составляющего еженедельные чарты самых популярных композиций. Канадец в общей сложности получил 12 наград, в том числе и самый престижный приз как лучший исполнитель. Журнал признал, что именно его диски продавались лучшего всего, чаще всего были востребованы на радиостанциях.

Свои награды Drake присовокупил к призам, которые он получал на церемонии Billboard в предыдущие годы. В результате у него теперь в общей сложности 27 наград, что больше, чем у предыдущей рекордсменки Тэйлор Свифт.

Поспорить c Drake попыталась Cardi B, работающая в стиле хип-хоп. Она была номинирована в 21-й категории, однако первенствовала лишь как лучшая рэп-исполнительница. В борьбе за звание лучшей певицы она уступила Ариане Гранде.

Приз за лучший гастрольный тур получил британский поп-музыкант Эд Ширан, а награда за лучший гастрольный тур среди рок-исполнителей досталась Элтону Джону.

Лучшими рок-музыкантами была признана группа Imagine Dragons, играющая в стиле инди-рок. Опередили они в том числе и группу Queen, композиции которой очень часто звучали на радиостанциях благодаря выходу на экраны фильма «Богемская рапсодия» о карьере Фредди Меркьюри.