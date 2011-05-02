Скончался актер Александр Лазарев

В Москве умер актер театра и кино Александр Лазарев - старший. Информацию о скоропостижной кончине артиста РБК подтвердили в Театре Маяковского.

В театре отметили, что о дате и месте похорон, а также о дне прощания с артистом станет известно позже. О причинах смерти А.Лазарева пока не сообщается.

А.Лазарев родился 3 января 1938г. в Лениграде. В 1959г. окончил школу-студию МХАТ и был принят в Московский академический театр им.Маяковского, где работал до последних своих дней.

За большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность 25 января 2008г. А.Лазарев был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. Еще в 1977г. актер был удостоен Государственной премии СССР и звания Народного артиста РСФСР.

Он был женат на актрисе Светлане Немоляевой. Сын А.Лазарева, Александр Лазарев - младший, тоже стал известным актером.

В связи со смертью А.Лазарева свои соболезнования выразил президент России Дмитрий Медведев.

"Талантливый актер Александр Сергеевич Лазарев сыграл десятки запоминающихся ролей в театре и кино. Благодаря своему мастерству, темпераменту и человеческому обаянию он завоевал популярность и признание нескольких поколений зрителей", - говорится в телеграмме главы государства.

Свои глубокие соболезнования направил родным и близким артиста премьер-министр РФ Владимир Путин. "Это большая потеря для российской культуры, отечественного искусства, для Театра Маяковского, который стал для Александра Лазарева по-настоящему родным. Его работы на театральной сцене и в кино навсегда останутся образцом актерского мастерства и безупречного вкуса", - отмечается в телеграмме главы правительства.

РБК присоединяется к соболезнованиям в связи с кончиной знаменитого актера.