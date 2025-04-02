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Умер актер Вэл Килмер

Актеру было 65 лет, он умер от пневмонии. Килмер играл Бэтмена в фильме 90-х и исполнил роль лидера группы The Doors Джима Моррисона
Вэл Килмер
Вэл Килмер (Фото: Robert Galbraith / Reuters)

В Лос-Анджелесе умер американский актер Вэл Килмер, сообщает The New York Times со ссылкой на его дочь Мерседес.

Артисту было 65 лет, причиной смерти стала пневмония. По словам дочери Килмера, в 2014 году ему диагностировали рак гортани. Актер выздоровел, но после трахеотомии почти полностью потерял голос из-за повреждения голосовых связок. Также он перенес химиотерапию.

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Фото:Warner Bros.

Килмер родился 31 декабря 1959 года в Лос-Анджелесе. Он окончил Джульярдскую школу драматических искусств, в 1981 году начал выступать в театре. Его первой работой была роль в комедии «Совершенно секретно!» в 1984 году. В 1986-м исполнил одну из главных ролей в боевике «Лучший стрелок».

Пик карьеры Килмера пришелся на 90-е. Одна из самых его известных работ — главная роль в фильме «Бэтмен навсегда». За эту роль Килмер получил свой первый крупный гонорар в размере $7 млн.

Также он перевоплотился в вокалиста The Doors Джима Моррисона в одноименном байопике режиссера Оливера Стоуна. Все песни в ленте актер исполнял сам. Среди других картин Килмера: «Схватка», «Настоящая любовь», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада».

Карьера актера пошла на спад в начале 2000-х, когда высокобюджетный фильм «Красная планета», где он сыграл главную роль, провалился в прокате.

Всего Килмер сыграл почти в ста фильмах и сериалах. Одна из последних работ артиста — роль в боевике «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли.

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актер США пневмония Вэл Килмер
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