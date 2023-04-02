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Умер автор музыки к фильмам «Последний император» и «Выживший»

Японский композитор Рюити Сакамото умер в возрасте 71 года
Рюити Сакамото
Рюити Сакамото (Фото: Clemens Niehaus / Geisler-Fotopress / Global Look Press)

Композитор Рюити Сакамото, который стал первым японцем, получившим премию «Оскар» за лучший оригинальный саундтрек, умер в возрасте 71 года, сообщает газета Mainichi Shimbun.

Награду Сакамото вручили за саундтрек к фильму «Последний император» (1987). Также известность ему принесло участие в группе «Yellow Magic Orchestra» (YMO). Сакамото основал ее вместе с другими японскими музыкантами — Харуоми Хосоно и Юкихиро Такахаши в 1978 году.

Материал дополняется.

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