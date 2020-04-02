ООН заявила об обнищании 8,3 млн людей в арабском регионе из-за вируса

Последствия от пандемии коронавируса приведут к тому, что в 2020 году 8,3 млн человек в арабских странах окажутся за чертой бедности. Об этом сообщается на сайте ООН.

Количество тех, кто недополучает пищу, может увеличиться примерно до млн человек, по оценке организации.

«Последствия этого кризиса будут особенно серьезными для уязвимых групп», — заявила исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) Рола Дашти. Она добавила, что в группу риска войдут женщины и молодежь, а также те, у кого нет доступа к социальной защите и страховке по безработице.

Как отмечает организация, в регионе за чертой бедности уже сейчас находятся 101,4 млн человек, еще примерно 52 млн недоедают.