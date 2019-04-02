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Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
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СМИ узнали о найденном в Военно-космической академии пакете с бомбой
В академии им. Можайского в Петербурге взорвался подозрительный пакет. Взрыв произошел при попытке одного из преподавателей, полковника Закирова, обезвредить находившуюся внутри бомбу
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Непосредственно перед взрывом в Военно-космической академии им. Можайского курсанты обнаружили подозрительный пакет. При обследовании пакета в нем обнаружилось взрывное устройство, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Об этой же версии ранее писала «Фонтанка».

Курсанты нашли подозрительный пакет под лестницей. Они вызвали преподавателей, один из которых, полковник Рифат Закиров, был сапером с боевым опытом, пишет «Коммерсантъ». «Фонтанка» уточняет, что офицеры академии объявили эвакуацию здания и вызвали группу разминирования. Полковник Закиров накрыл пакет бронежилетом, чтобы минимизировать последствия взрыва. Однако при попытке обезвредить бомбу, она взорвалась.

При взрыве, по данным «Коммерсанта», пострадали не курсанты, а работники академии, в том числе пытавшийся обезвредить ее полковник Закиров. Как сообщало Минобороны, все пострадавшие были переданы врачам, которые пришли к выводу, что их жизни вне опасности. Одному из пострадавших сделали успешную хирургическую операцию.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что экспертам удалось найти остатки бомбы, по которым они установили, что это было безоболочное устройство, мощность его взрыва составила 500–600 г в тротиловом эквиваленте.

Издание 78.ru ранее писало, что взорвавшееся устройство представляло собой мину. Она взорвалась при попытке ее перенести, утверждал портал. Портал 47.news подтверждает, что одним из пострадавших при взрыве был Рифат Закиров.

Взрыв в Военно-космической академии им. Можайского произошел днем 2 апреля. СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом. В результате взрыва пострадали четыре человека, одному из пострадавших уже сделана операция.

Академия им. Можайского выпускает специалистов для ВКС, РВСН и прочих родов войск. В числе специальностей — проектирование и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов, системы управления и безопасности, специальные радиотехнические системы.​

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: бомба
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