Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Суд в Ростове приговорил бывшего офицера Минобороны к колонии. По словам знакомых экс-военного, он мог примкнуть к запрещенной организации из-за преследования со стороны кредиторов

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-офицера Дениса Хисамова к 19 годам колонии строго режима за участие в «Исламском государстве» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка), сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В соответствии с приговором суда от сегодняшнего числа Хисамов признан виновным, и​ ему назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также он лишен воинского звания «капитан запаса», — заявили в пресс-службе.

Хисамов уволился из армии в 2009-м в звании капитана, в 2017-м его задержали в Турции и доставили в Таджикистан. В Душанбе рассказали, что он въехал в Турцию по поддельному паспорту, после чего присоединился к ИГ.

По данным МВД Таджикистана, Хисамов участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, впоследствии он пытался вернуться в Россию через Турцию, «чтобы совершить преступление», но был задержан полицейскими.