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Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
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Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ
Суд в Ростове приговорил бывшего офицера Минобороны к колонии. По словам знакомых экс-военного, он мог примкнуть к запрещенной организации из-за преследования со стороны кредиторов
Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-офицера Дениса Хисамова к 19 годам колонии строго режима за участие в «Исламском государстве» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка), сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В соответствии с приговором суда от сегодняшнего числа Хисамов признан виновным, и​ ему назначено наказание в виде лишения свободы на 19 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также он лишен воинского звания «капитан запаса», — заявили в пресс-службе.

Хисамов уволился из армии в 2009-м в звании капитана, в 2017-м его задержали в Турции и доставили в Таджикистан. В Душанбе рассказали, что он въехал в Турцию по поддельному паспорту, после чего присоединился к ИГ.

По данным МВД Таджикистана, Хисамов участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, впоследствии он пытался вернуться в Россию через Турцию, «чтобы совершить преступление», но был задержан полицейскими.

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На допросе в МВД Хисамов заявил, что был начальником службы защиты гостайны 274 Научного центра Минобороны, а позже работал в одном из управлений Генштаба. После отставки он стал доцентом кафедры комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты, писала газета «Коммерсантъ».

В вузе Хисамов проработал три года, после чего переехал в Москву, где, по словам одного из знакомых, «увлекся религиозными идеями», сообщало издание. Знакомые экс-военного утверждали, что в Сирию он мог уехать из-за финансовых трудностей — Хисамов взял кредит на покупку подержанного BMW X5, но не смог его выплатить, после чего банк подключил коллекторов. «Я думаю, что его ​психика просто не выдержала давления со стороны кредиторов», — сказал отец Хисамова Франгиз.

Авторы: Константин Нагаев, Егор Губернаторов
Теги: боевики «Исламского государства», приговор суда
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