Появились кадры дошедшего до трассы лесного пожара в Приморье

«Все в огне». В Приморье водитель показала добравшийся до трассы пожар

В Приморском крае горят поля в Находкинском, Партизанском и Хасанском округах, за сутки выявили 10 пожаров общей площадью 3,4 тыс. га, отчиталось МЧС. Огонь добрался до трассы

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В нескольких округах Приморского края введен региональный уровень реагирования на тушение природных пожаров: в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе.

«Это позволит мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний. Техника и люди есть, но пока не вижу эффективной работы некоторых глав. Сегодня коллеги в Пограничном округе получили выговор. Тушение организовано плохо», — написал губернатор Олег Кожемяко.

МЧС отчиталось, что за сутки выявили 10 пожаров площадью 3,4 тыс. га. Как пишет издание Vladivostok1, огонь подошел к трассе между Партизанском и Новолитовском, видимость отсутствует в пределах пяти метров.