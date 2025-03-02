«Все в огне». В Приморье водитель показала добравшийся до трассы пожар
В нескольких округах Приморского края введен региональный уровень реагирования на тушение природных пожаров: в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе.
«Это позволит мобилизовать дополнительные силы и средства для ликвидации возгораний. Техника и люди есть, но пока не вижу эффективной работы некоторых глав. Сегодня коллеги в Пограничном округе получили выговор. Тушение организовано плохо», — написал губернатор Олег Кожемяко.
МЧС отчиталось, что за сутки выявили 10 пожаров площадью 3,4 тыс. га. Как пишет издание Vladivostok1, огонь подошел к трассе между Партизанском и Новолитовском, видимость отсутствует в пределах пяти метров.
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