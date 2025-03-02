Фильмы — лидеры по числу номинаций на «Оскар» в 2025 году. Инфографика

В ночь на 3 марта пройдет премия «Оскар». Лидером по числу номинаций стала «Эмилия Перес», этот мюзикл выдвинут в 13 категориях. Какие еще фильмы претендуют на статуэтки — в инфографике РБК

Больше всего номинаций, 13, получила «Эмилия Перес», причем две из них в одной категории — «Лучшая песня». Мюзикл обновил рекорд по количеству номинаций для неанглоязычного фильма — обошел «Рому» и «Крадущегося тигра, затаившегося дракона», у которых было по 10 номинаций.

Это не единственное историческое событие на этой премии. Впервые номинацию получил российский актер Юра Борисов. Он может забрать статуэтку за лучшую роль второго плана в фильме «Анора».

В последний раз имена россиян звучали на премии в 2018 году — тогда драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила номинацию как лучший фильм на иностранном языке.