Управляющий активами Шувалова подал в суд на Baza

Управляющий активами семьи Игоря Шувалова Сергей Котляренко подал в суд из-за статьи Baza. Ранее издание сообщило, что его компания платила зарплату дочери главы ВЭБ.РФ Марии Шуваловой

Сергей Котляренко (Фото: kspcapital-am.ru)

Владелец компании «КСП Капитал Управление активами» Сергей Котляренко подал в суд на издание Baza. Бизнесмен подал иск о защите своей деловой репутации, а также чести и достоинства компании «КСП Капитал Управление активами». Об этом сообщила Baza в Telegram.

Издание не уточнило суть претензий бизнесмена, но связало их со своей статьей о доходах дочери главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова балерины Марии Шуваловой. Baza утверждала, что Шувалова за 2018 год заработала в «КСП Капитал Управление активами» более 2 млрд руб.

«Мария Шувалова не занимает и никогда не занимала какой-либо должности в «КСП Капитал Управление активами» и, как следствие, никогда не получала в нем какой-либо заработной платы», — заявили тогда изданию в пресс-службе компании.

Компания «КСП Капитал Управление активами» была создана в 2007 году, ее единственный владелец — Сергей Котляренко. Она предлагает услуги по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, фондов СРО, а также активов частных и юридических лиц, говорится на сайте компании.

Представитель КСП во вторник заявил РБК, что после ограничения права госслужащих владеть иностранными активами часть активов семьи Шувалова была распределена в пользу совершеннолетних детей, а «КСП Капитал» по этим активам является управляющей организацией на законных основаниях».



«Ни «КСП Капитал Управление Активами», ни его единственный бенефициар Сергей Котляренко не являются и никогда не являлись «номинальными владельцами» какого-либо имущества своих клиентов, в том числе семьи Игоря Шувалова», — говорится в сообщении КСП.