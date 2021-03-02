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Управляющий активами Шувалова подал в суд на Baza

Управляющий активами семьи Игоря Шувалова Сергей Котляренко подал в суд из-за статьи Baza. Ранее издание сообщило, что его компания платила зарплату дочери главы ВЭБ.РФ Марии Шуваловой
Сергей Котляренко
Сергей Котляренко (Фото: kspcapital-am.ru)

Владелец компании «КСП Капитал Управление активами» Сергей Котляренко подал в суд на издание Baza. Бизнесмен подал иск о защите своей деловой репутации, а также чести и достоинства компании «КСП Капитал Управление активами». Об этом сообщила Baza в Telegram.

Издание не уточнило суть претензий бизнесмена, но связало их со своей статьей о доходах дочери главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова балерины Марии Шуваловой. Baza утверждала, что Шувалова за 2018 год заработала в «КСП Капитал Управление активами» более 2 млрд руб.

«Мария Шувалова не занимает и никогда не занимала какой-либо должности в «КСП Капитал Управление активами» и, как следствие, никогда не получала в нем какой-либо заработной платы», — заявили тогда изданию в пресс-службе компании.

Компания «КСП Капитал Управление активами» была создана в 2007 году, ее единственный владелец — Сергей Котляренко. Она предлагает услуги по доверительному управлению активами паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, фондов СРО, а также активов частных и юридических лиц, говорится на сайте компании.

Представитель КСП во вторник заявил РБК, что после ограничения права госслужащих владеть иностранными активами часть активов семьи Шувалова была распределена в пользу совершеннолетних детей, а «КСП Капитал» по этим активам является управляющей организацией на законных основаниях».

«Ни «КСП Капитал Управление Активами», ни его единственный бенефициар Сергей Котляренко не являются и никогда не являлись «номинальными владельцами» какого-либо имущества своих клиентов, в том числе семьи Игоря Шувалова», — говорится в сообщении КСП.

«Издание Baza опубликовало информацию, не соответствующую действительности, чем нанесла значительный вред репутации ООО «КСП Капитал Управление активами». Издание не ответило на наш запрос о подтверждении информации, указанной в статье. Более того, после нашего обращения данное издание продолжило тиражирование своей публикации в СМИ. Мы обратились в суд с целью защиты деловой репутации ООО «КСП Капитал Управление активами» и признания информации, содержащейся в публикации, не соответствующей действительности, с требованием ее опровержения и удаления с информационного ресурса. Финансовые компенсации иском не предполагаются», — заявили в управляющей компании в ответ на запрос РБК.

Автор
Петр Канаев
При участии
Кирилл Сироткин
Игорь Шувалов СМИ
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