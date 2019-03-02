Кудрин заявил о неразвитости в России чувства налогоплательщика

Россиянам не интересно, куда уходят их налоги. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, граждане должны понимать, как реализуются национальные цели

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В ходе выступления в Фонде развития интернет-инициатив Кудрин выразил недовольство тем фактом, что «чувство налогоплательщика мало развито в России», сообщает агентство ТАСС. «Вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги», - обратился он к присутствующим. По его словам, у половины граждан и вовсе существует мнение, что Счетная палата занимается подсчетом голосов на выборах.

При этом Кудрин уверен, что нужно понимать, как распределяются полученные от налогов деньги, чтобы задавать вопросы, почему, например, не отремонтированы дороги.

По мнению главы Счетной палаты, «сложно будет достичь высоких результатов без поддержки гражданского общества, которое интересуется, как реализуются национальные цели».

В ноябре 2015 года, когда Кудрин возглавлял Комитет гражданских инициатив, он уже обращался к этой теме. Тогда будущий глава Счетной палаты называл обоснованным участие населения в контроле за сбором налогов. Таким образом он отреагировал на выступление Владимира Путина, который предлагал создать механизм народного контроля за налогами с потребительских товаров и услуг с участием представителей Общероссийского народного фронта.

«Есть налоговая тайна, есть определенные принципы, когда не каждый может быть допущен к этим вещам. Пока не знаю, в каком смысле это предполагается, хотя определенное участие общественных организаций, населения в контроле по сбору могло бы быть», - заявил тогда Кудрин.