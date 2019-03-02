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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Кудрин назвал очень слабыми электронные базы российских министерств
На информатизацию российских министерств и ведомств ежегодно направляются огромные средства, однако качество электронных баз остается очень слабым, считает Алексей Кудрин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В ходе выступления в Фонде развития интернет-инициатив глава Счетной палаты отметил, что в большинстве случаев электронными базами российских министерств и ведомств очень тяжело пользоваться. «Это очень слабые базы данных, недостоверные, необновляемые», - цитирует Кудрина агентство «РИА Новости».

При этом глава Счетной палаты подчеркнул, что деньги на повышение уровня информатизации тратятся. Ежегодно но эти цели уходит 100 млрд руб. «Мы можем, конечно, сказать про низкую эффективность и результативность такой информатизации", - сказал Кудрин.

Глава Счетной палаты добавил, что его ведомство работает над мерами, которые могут изменить ситуацию.

На информационные системы отечественных министерств Кудрин жаловался и в августе прошлого года, спустя несколько месяцев после своего назначения главой Счетной палаты. В интервью газете «Коммерсантъ» он отметил, что базы данных в ряде ведомств «находятся в младенческом состоянии». «Несмотря на кампанию по цифровизации, иногда есть проблемы даже с настоящим электронным архивированием. До сих пор существуют ручные сдача и агрегация отчетов, - сетовал чиновник.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Алексей Кудрин
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