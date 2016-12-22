При пожаре в наркологическом центре в Баку погибли 24 человека

На юге азербайджанской столицы произошло возгорание в наркологическом центре. По данным МВД Азербайджана, погибли 24 человека. Ранее СМИ сообщали о 25 жертвах

Фото: Trend News Agency

В результате пожара в здании республиканского наркологического центра в Баку погибли 24 человека, заявили РБК в МВД Азербайджана.

«34 пациента спасены. Трое отравились дымом и госпитализированы в токсикологический центр», — рассказали в полиции.

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В то же время Reuters со ссылкой на источник в Минздраве сообщал, что жертвами стали 26 человек. Информацию о 26 погибших передавало и агентство оxu.az со ссылкой на судмедэкспертов. По данным APA, погибли 25 человек.

«Четверо пострадавших в результате пожара были доставлены в больницу. Трое из них находятся в токсикологическом отделе клинического медицинского центра №1, еще один — в городской клинической больнице №3», — сказано в сообщении APA.

Инцидент произошел по адресу Зыхское шоссе, 13. В настоящее время пожар потушен. По предварительным данным, пострадавшие пациенты не успели покинуть горящий корпус, предназначенный для лежачих больных.

На место происшествия было направлено до десяти бригад пожарных и врачей скорой помощи.

Как сообщил РБК пресс-атташе посольства России в Азербайджане Денис Апашкин, диппредставительство «в курсе случившейся трагедии». «Сотрудники посольства находятся на связи с азербайджанской стороной и выясняют о наличии российских граждан среди пострадавших», — заявил он.

Пожар произошел рано утром, в 06:10 по местному времени, в деревянном корпусе центра из-за замыкания проводки и был ликвидирован к 09:00.

В Генпрокуратуре страны РБК сообщили, что по факту пожара возбуждено уголовное дело.