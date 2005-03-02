Сотрудникам МВД, МЧС, ГУИН отменяют отсрочки от армии

Госдума отменяет отсрочки от армии для рядовых и сержантов МВД, МЧС и ГУИН. Депутаты приняли сегодня в первом чтении поправки в закон "О милиции", "О воинской обязанности и военной службе", а также в Положение о службе в органах внутренних дел РФ.

Согласно принятым поправкам, из действующих законов исключается статья, по которой военнообязанные, принятые на службу в милицию без высшего специального образования, не подлежат призыву на военную службу и снимаются с воинского учета. Принятые поправки относятся также и к рядовому составу Государственной противопожарной службы, МЧС, ГУИНа, а также органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

По мнению правительства РФ, предлагаемые изменения позволят обеспечить единый подход при решении вопросов воинского учета и исполнения воинской обязанности.

Вместе с тем, законопроект оставляет отсрочку от призыва на военную службу сотрудникам с высшим образованием на время их службы в вышеперечисленных ведомствах. Кроме того, отсрочками будут пользоваться и студенты образовательных учреждений указанных органов. Отмена отсрочек для рядового и сержантского состава не затронет тех сотрудников, которые были приняты на службу в вышеупомянутые органы до 1 января 2005г.

За принятие поправок проголосовали 380 депутатов, 10 - против, один - воздержался.

В то же время, начальник социологического центра Минобороны РФ, капитан 1-го ранга Леонид Певель заявил сегодня в беседе с журналистами, что в настоящее время российская армия представляет собой срез самой обездоленной части населения страны. По его словам, до 80% солдат срочной службы - это жители поселков городского типа и сельской местности. Представитель Минобороны также указал, что социальной базой контрактников рядового состава являются дети рабочих и мелких служащих.

Говоря о социальной базе офицерского корпуса, Л.Певель отметил, что его основу составляют преимущественно дети военнослужащих и представителей малоимущей интеллигенции (врачи, учителя, инженеры). "Поступление в военные вузы для них является единственным способом получить бесплатное высшее образование", - сказал он.

По данным Минобороны РФ, на сегодняшний день более 34% семей офицеров и прапорщиков живут за чертой бедности. В большинстве случаев это связано с тем, что в отдаленных гарнизонах жены офицеров не имеют возможности найти работу, и единственным источником дохода в семье является невысокая зарплата офицера, подчеркнул представитель Минобороны.

Вместе с тем, первый заместитель начальника Главного управления воспитательной работы Вооруженных сил РФ Виктор Бусловский заявил сегодня, что Министерство обороны РФ совместно с другими силовыми структурами разработало проект нового контракта для военнослужащих о прохождении ими военной службы. Одной из причин разработки нового документа В.Бусловский назвал участившиеся случаи обращения военнослужащих в суды с жалобами на невыполнение условий контракта со стороны государства в силу неконкретности самого контракта.

По словам генерала, новый проект принципиально отличается от старого тем, что в нем "на нескольких страницах" будут детализированы права и обязанности сторон, в то время как действующий в настоящее время бланк контракта составляет всего одну страницу.

Однако Минобороны не будет заключать с военнослужащими новый контракт, так как у государства пока на эти цели нет средств, заключил он.