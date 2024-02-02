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Шины скрипят, лоси гуляют: как на Аляску пришли морозы минус 40

Появились кадры с Аляской, где температура опустилась до минус 40

Шины скрипят, лоси гуляют: как на Аляску пришли морозы минус 40
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На Аляске температура опустилась до минус 40 градусов. Местные метеорологи говорят, что это самые сильные морозы за последние годы. В столице штата Анкоридже температура падала до минус 28 градусов, а в Фэрбенксе — до минус 40.

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