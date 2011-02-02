Сторонников и противников Х.Мубарака в Египте разнимали танками

После заявления президента Египта Хосни Мубарака о том, что он не будет баллотироваться, но останется на своем посту до конца срока, между сторонниками и противниками политика вспыхнули драки. Об этом сообщает арабский телеканал Al Jazeera.

В частности, в Александрии армия при помощи танка и выстрелов в воздух из автоматического оружия разогнала группу молодых людей, вооруженных камнями. По предварительным данным, в результате столкновений погибших нет.

Между тем заявление египетского президента разбило оппозицию на два лагеря. Так, экс-глава МАГАТЭ и нобелевский лауреат Мухаммед эль-Барадеи назвал это заявление президента "трюком", однако среди оппозиционеров появились и те, кто готов мириться с Х.Мубараком до новых выборов.

Между тем большинство демонстрантов были возмущены позицией Х.Мубарака. Они уверены, что если президент останется на посту до сентября, то страну ждут новые репрессии, которые коснутся в первую очередь оппозиционных лидеров, а также наиболее активных членов самой популярной, но, несмотря на это, запрещенной в стране организации "Братья-мусульмане".