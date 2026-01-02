Как работают люди разных профессий в Новый год. Репортаж телеканала РБК

Video

Несмотря на новогодние праздники, большое количество людей выходят на работу, чтобы остальные могли отпраздновать Новый год. Как работают эти люди? Поднимают ли они бокал на работе? Есть ли новогодние ритуалы? В репортаже телеканала РБК мы рассказали:

когда у рестораторов самое плодородное время: праздничная ночь или первые дни нового года;

как врачи-гинекологи уговаривают женщин рожать после того, как часы пробьют полночь;

сколько таксист может заработать за новогоднюю ночь;

где получается у начальника поезда встретить Новый год;

почему праздники не повод отменять тренировки у спасателей в аэропорту;

как дети рассказывают стихи курьеру в костюме Деда Мороза.