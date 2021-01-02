Пандемия коронавируса , 02 янв, 11:43
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Число новых случаев заражения COVID-19 упало до минимума с 9 декабря
В России за сутки выявили 26 301 новый случай заражения COVID-19, сообщили в оперативном штабе. Это минимальное количество с 9 декабря, когда было зафиксировано 26 190 случаев заболевания.
Накануне, 1 января, оперштаб сообщал о 27 039 новых случаях заражения коронавирусом.
Больше всего новых случаев болезни зафиксировано в Москве (5 452), Санкт-Петербурге (3742) и Московской области (1564). За их пределами топ списка регионов по количеству новых случаев COVID-19 выглядит так:
- Нижегородская область (499);
- Свердловская область (409);
- Ростовская область 394);
- Воронежская область (391);
- Карелия (361).
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