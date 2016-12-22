Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,81 57,71 EUR Нал. 70,21 68,67 USD Бирж. 57,63 +0,13 EUR Бирж. 69,25 +0,60 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,21 +0,01 BTC/USD Бирж. 14832,12 +502,14 MOEX 2109,74 +0,33% RTS 1154,43 +0,33% Brent 66,53 -0,14% DJIA 24824,21 +0,42% Nasdaq 7006,20 +1,49% FTSE 7648,10 -0,52%
В Крыму сообщили о разрешении от ФИФА устроить фан-зоны во время ЧМ-2018
Лента новостей
Больше чем внимание: что подобрать к празднику для родителей 02 янв, 23:41, РБК и Афимолл Сити Вашингтон ответил Ким Чен Ыну на предложение о переговорах с Сеулом 02 янв, 23:29, Политика Депутат обозначил объем приостановленных полномочий президента Молдавии 02 янв, 23:25, Политика Число пострадавших при пожаре в Нью-Йорке увеличилось до 23 человек 02 янв, 22:55, Общество ЦИК решила подать на себя в суд из-за вида на жительство кандидата 02 янв, 22:40, Политика В ЛНР сообщили о переброске Киевом танков к линии соприкосновения 02 янв, 22:31, Общество 2017 год стал самым безопасным в истории коммерческой авиации 02 янв, 22:08, Общество Умерла советская и литовская актриса Татьяна Майорова 02 янв, 22:00, Общество Президент Египта продлил режим чрезвычайного положения на три месяца 02 янв, 21:42, Политика Поклонская назвала факельное шествие в Киеве «глумлением» 02 янв, 21:06, Политика Закат эры ПК: причины и следствия 02 янв, 20:58, РБК и Samsung На заправке ЛУКОЙЛа на юго-востоке Москвы произошло возгорание 02 янв, 20:45, Общество В Риге задержали российского журналиста 02 янв, 20:08, Политика Следствие назвало версии убийства правозащитницы Ноздровской в Киеве 02 янв, 19:56, Политика Трамп рассказал о «большом влиянии» санкций на поведение КНДР 02 янв, 19:43, Политика Не забуду никогда: идеальные подарки - не вещи, а впечатления 02 янв, 19:23, РБК и Афимолл Сити Поветкин занял первое место в декабрьском рейтинге WBA 02 янв, 19:07, Спорт В Крыму сообщили о разрешении от ФИФА устроить фан-зоны во время ЧМ-2018 02 янв, 19:05, Общество Ростуризм призвал быть «бдительными» россиян в Иране из-за беспорядков 02 янв, 18:47, Политика Путин поздравил с 91-летием хореографа Юрия Григоровича 02 янв, 18:21, Общество Израиль ответил авиаударом по ХАМАС в ответ на ракетный обстрел 02 янв, 17:40, Политика Месси обошел Роналду и стал лучшим игроком года в мире по версии Marca 02 янв, 17:32, Спорт LavkaLavka: как фермерская еда возрождает русскую деревню 02 янв, 17:27, РБК и Renault Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Додона 02 янв, 17:17, Политика Минобороны поздравило россиян видеороликом с собаками 02 янв, 16:53, Общество «Барселона» предложила €150 млн за первого новичка зимы 02 янв, 16:48, Спорт ЦИК получила около 60 уведомлений по выдвижению кандидатов в президенты 02 янв, 16:35, Политика Поклонская рассказала о своей главной цели в жизни 02 янв, 15:55, Политика
В Крыму сообщили о разрешении от ФИФА устроить фан-зоны во время ЧМ-2018
ЧМ-2018, 02 янв, 19:05
0
В Крыму сообщили о разрешении от ФИФА устроить фан-зоны во время ЧМ-2018
Международная федерация футбола неофициально подтвердила, что как минимум две зоны для болельщиков будут работать в Крыму во время чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха
Юрий Ветоха (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Международная федерация футбола (ФИФА) устно и пока неофициально подтвердила, что на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года будут организованы как минимум две зоны для болельщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Крымского футбольного союза Юрия Ветоху. Он также подтвердил эту информацию РБК.

«Мы обсуждали это до европейских рождественских праздников. Они действительно это подтвердили, но пока не было официальной бумаги. Будем ждать официальную бумагу», — пояснил Ветоха в разговоре с РБК.

От Уругвая до России: как менялись плакаты мировых футбольных чемпионатов Еще 17 фото
Фотогалерея

По его словам, разговор шел о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе.

В середине декабря замминистра спорта Наталья Паршикова заявила, что жители Крыма не могут купить билеты на сайте федерации. По ее словам, жителям полуострова приходится покупать билеты через сайт Российского футбольного союза. Также о проблемах с приобретением билетов в Крыму сообщали жители республики.

ФИФА исключила ограничения на покупку билетов крымчанами
Общество

В ФИФА в ответ на это заявили, что организация не устанавливала никаких технических ограничений на покупку билетов на матчи чемпионата.

«В рамках процесса подачи заявок на билеты FIFA предлагает каждому, кто подает заявку, указать место проживания и, соответственно, самостоятельно подтвердить, что он является резидентом той или иной страны», — заявили в организации.

Первый этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 начался в сентябре прошлого года на сайте ФИФА, второй стартовал с 5 декабря, заявки на сайте принимаются до 31 января 2018 года. Еще два этапа пройдут с 13 марта по 3 апреля, а также с 18 апреля по 15 июля.

Сам чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи и другие. Соперниками российской сборной в группе А по итогам жеребьевки стали Египет, Саудовская Аравия и Уругвай.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина.
Теги: ФИФА , Чемпионат мира по футболу 2018 , «Крым»
Главное
Вашингтон ответил Ким Чен Ыну на предложение о переговорах с Сеулом Политика
Материалы по теме
«Аэрофлот» раскрыл порядок покупки авиабилетов на ЧМ-2018 за 5 руб. Общество
ФИФА оценила вклад Мутко в подготовку ЧМ-2018 Общество
Мутко ушел с поста председателя оргкомитета ЧМ-2018 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.