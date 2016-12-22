В Крыму сообщили о разрешении от ФИФА устроить фан-зоны во время ЧМ-2018

Международная федерация футбола неофициально подтвердила, что как минимум две зоны для болельщиков будут работать в Крыму во время чемпионата мира по футболу 2018 года, заявил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха

Юрий Ветоха (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Международная федерация футбола (ФИФА) устно и пока неофициально подтвердила, что на территории Крыма во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года будут организованы как минимум две зоны для болельщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Крымского футбольного союза Юрия Ветоху. Он также подтвердил эту информацию РБК.

«Мы обсуждали это до европейских рождественских праздников. Они действительно это подтвердили, но пока не было официальной бумаги. Будем ждать официальную бумагу», — пояснил Ветоха в разговоре с РБК.

По его словам, разговор шел о двух фан-зонах — в Севастополе и Симферополе.

В середине декабря замминистра спорта Наталья Паршикова заявила, что жители Крыма не могут купить билеты на сайте федерации. По ее словам, жителям полуострова приходится покупать билеты через сайт Российского футбольного союза. Также о проблемах с приобретением билетов в Крыму сообщали жители республики.

В ФИФА в ответ на это заявили, что организация не устанавливала никаких технических ограничений на покупку билетов на матчи чемпионата.

«В рамках процесса подачи заявок на билеты FIFA предлагает каждому, кто подает заявку, указать место проживания и, соответственно, самостоятельно подтвердить, что он является резидентом той или иной страны», — заявили в организации.

Первый этап продажи билетов на матчи ЧМ-2018 начался в сентябре прошлого года на сайте ФИФА, второй стартовал с 5 декабря, заявки на сайте принимаются до 31 января 2018 года. Еще два этапа пройдут с 13 марта по 3 апреля, а также с 18 апреля по 15 июля.

Сам чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи и другие. Соперниками российской сборной в группе А по итогам жеребьевки стали Египет, Саудовская Аравия и Уругвай.