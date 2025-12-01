«Суспільне» узнало, что в Вене могли убить сына заммэра Харькова
Украинцем, которого жестоко убили в Вене, мог быть сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник.
Мэр города Игорь Терехов отказался от комментариев.
Тело молодого человека обнаружили 26 ноября в сожженном авто. Через сутки австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что в Вене неизвестные сожгли 21-летнего украинца в Mercedes, обнаруженное полицейскими тело было полностью обуглено.
Начато расследование. Вскрытие показало наличие травм от тупых предметов, но, вероятно, они не являются причиной смерти — предварительно установлено, что автомобиль подожгли, когда молодой человек был еще жив.
Как писала «Украинская правда», по предварительным данным, украинца избила группа мужчин в подземном гараже «роскошной венской гостиницы», Издание также озвучило версию, что позднее его положили на заднее сиденье автомобиля, который затем подожгли.
