«Суспільне» узнало, что в Вене могли убить сына заммэра Харькова

Фото: Shutterstock

Украинцем, которого жестоко убили в Вене, мог быть сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина, сообщает «Суспільне» со ссылкой на источник.

Мэр города Игорь Терехов отказался от комментариев.

Тело молодого человека обнаружили 26 ноября в сожженном авто. Через сутки австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что в Вене неизвестные сожгли 21-летнего украинца в Mercedes, обнаруженное полицейскими тело было полностью обуглено.

Начато расследование. Вскрытие показало наличие травм от тупых предметов, но, вероятно, они не являются причиной смерти — предварительно установлено, что автомобиль подожгли, когда молодой человек был еще жив.

Как писала «Украинская правда», по предварительным данным, украинца избила группа мужчин в подземном гараже «роскошной венской гостиницы», Издание также озвучило версию, что позднее его положили на заднее сиденье автомобиля, который затем подожгли.